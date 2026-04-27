حسابات المونديال تربك ريال مدريد... ومبابي أول الضحايا

يعيش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي (27 سنة)، فترة صعبة في الأمتار الأخيرة من الموسم الكروي الحالي 2025-2026، وبات قريباً من إنهاء موسمه مبكّراً، تمهيداً للتركيز على الاستحقاق الأهم، وهو كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده.

ويقترب مبابي من إسدال الستار على موسمه الكروي الحالي من دون ألقاب للموسم الثاني توالياً، فبعد الخروج من بطولتَي دوري أبطال أوروبا وكذلك بطولة كأس ملك إسبانيا وخسارة نهائي السوبر الإسباني، في وقت تبدو فيه حظوظ المنافسة على لقب الدوري الإسباني شبه معدومة، مع اتساع الفارق إلى 11 نقطة كاملة خلف المتصدر برشلونة، قبل خمس جولات فقط من النهاية.

وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى وضعية اللاعب البدنية، إذ يُرجّح أن يكتفي مبابي بما قدمه هذا الموسم، ويتجنّب خوض المباريات المتبقية، خصوصاً بعد الإصابة العضلية التي أعلن عنها النادي، والتي قد تبعده عن مواجهة إسبانيول في الجولة الـ34 من منافسات الليغا، مع احتمال الغياب حتى نهاية الموسم.

ووفقاً لما أورده موقع "سوبرت أف آر" الفرنسي، نقلاً عن برنامج ألـ تشرينغويتو، فإن مبابي لن يشارك في المباريات المتبقية، تفادياً لأي مضاعفات قد تؤثر على جاهزيته مع منتخب فرنسا، قبل حوالى شهر ونصف من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان مبابي قد غادر مواجهة فريقه أمام ريال بيتيس، الجمعة الماضي، متأثراً بمشكلة عضلية، وهي الإصابة التي أكدها النادي الملكي في بيان رسمي بعد ذلك، وتُعد مثل هذه الإصابات حساسة في هذه المرحلة من الموسم، ما يدفع اللاعبين إلى التعامل معها بحذر شديد، تفادياً لأي انتكاسة قد تحرمهم من الظهور في المحفل الدولي.