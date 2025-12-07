حسابات المجموعة الأولى للتأهل إلى الدور الثاني من كأس العرب

- فرص التأهل لمنتخبي سورية وفلسطين: يتصدر المنتخبان المجموعة برصيد أربع نقاط، والتعادل في مباراتهما الأخيرة يضمن تأهلهما معًا دون النظر لنتيجة مباراة قطر وتونس، حيث سيصلان إلى خمس نقاط لكل منهما. - حسابات تصدر المجموعة: الفائز من مباراة سورية وفلسطين سيتصدر المجموعة، بينما التعادل يمنح فلسطين الصدارة بفضل تسجيلها أهدافًا أكثر. - حظوظ قطر وتونس: يحتاج منتخب قطر للفوز وانتظار خسارة سورية ليبقى في المنافسة، بينما تونس تحتاج لانتصار سورية لتبقي على آمالها، مع اعتماد التأهل على فارق الأهداف في حال تساوي النقاط.

اقتربت منافسات المجموعة الأولى من كأس العرب "فيفا قطر 2025"، من كشف أسرارها النهائية بعد خوض جولتين من السباق، ولم يقدر أي منتخب على حصد العلامة الكاملة، ولكن فرص منتخبي سورية وفلسطين في التأهل كبيرة للغاية وكل واحد منهما يتحكم في مصيره، وقد حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، معايير الفصل في حالة تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط بنهاية الدور الأول من المسابقة، ذلك أن المركز الثاني المؤهل للدور ربع النهائي قد يكون محلّ تساوٍ في النقاط وكذلك صدارة المجموعة.

ويقود منتخبا فلسطين وسورية الترتيب برصيد أربع نقاط لكل منهما، ولهذا فإن التعادل في اللقاء الأخير الذي سيجمعهما، اليوم الأحد، سيضمن لهما التأهل معاً دون انتظار نتيجة مباراة قطر وتونس. لهذا فإن "العنابي" و"نسور قرطاج" لا يتحكمان في مصيرهما في الجولة الثالثة، باعتبار أنه في رصيد كل منتخب نقطة واحدة، وحتى في حال الانتصار، فإن الفائز منهما سيصل للنقطة الرابعة بينما سيكون في رصيد سورية وفلسطين خمس نقاط لكل منتخب عند التعادل، كما أن تعادل قطر وتونس يؤهل سورية وفلسطين آلياً.

وبالنسبة إلى تصدر المجموعة، فإن الفائز من سورية وفلسطين سيكون الأول، ولكن في حال التعادل سيتصدر "الفدائي" الترتيب بما أنه سجل أهدافاً أكثر من سورية، إذ وصل للهدف الثالث، بينما سحلت سورية هدفين.

وفي حال هزيمته، يُمكن لمنتخب سورية التأهل في حال تعادل تونس وقطر، أو انتصار منتخب تونس، لأنه سيتساوى مع "نسور قرطاج" في النقاط، ولكنه أفضل في المواجهة المباشرة بانتصاره (1ـ0) في الجولة الأولى، أما في حال انتصار قطر وخسارة سورية، فإن الحسم سيكون حسب فارق الأهداف بين قطر وسورية، وهو مرتبط بالنتيجة النهائية لكل منتخب في الجولة الثالثة. أمّا منتخب فلسطين، وفي حال الهزيمة، فإن تعادل قطر وتونس يضمن له التأهل، ولكن في حال انتصار تونس فإن فارق الأهداف سيكون حاسماً للفصل بينه وبين تونس في هذه الحالة.

وبالنسبة لمنتخب قطر، فإنه مطالب بالانتصار وانتظار خسارة سورية حتى يأمل في الإبقاء على فرصه، ولكن في حال خسر منتخب فلسطين فلن يتأهل بحكم أنه خسر المواجهة المباشرة معه، وهو ما ينطبق على منتخب تونس الذي يأمل في انتصار منتخب سورية حتى يُبقي على آماله في التأهل عبر الفوز على قطر، ولكن خسارة سورية وانتصار تونس يعني أنهما ستتساويان في النقاط (4)، ولكن سورية فازت على تونس في الجولة الأولى.