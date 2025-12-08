حسابات التأهل في المجموعة الثانية من كأس العرب

- تأهل المنتخب السعودي إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بعد تحقيقه 6 نقاط، بينما فقد منتخب جزر القمر فرصه بالكامل. - منتخب المغرب، برصيد 4 نقاط، يحتاج إلى التعادل مع السعودية لضمان التأهل، أو الخسارة بفارق هدف مع تعادل أو خسارة عمان بفارق أكبر. - منتخب عمان يحتاج للفوز بفارق أكثر من هدف وانتظار خسارة المغرب أمام السعودية للتأهل، بينما يسعى جزر القمر لتجنب المركز الأخير.

تُختتم، اليوم الاثنين، منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، بإقامة مباريات الجولة الثالثة، حيث ضمِن منتخب وحيد التأهل وهو المنتخب السعودي بوصوله إلى النقطة السادسة، وفقد منتخب جزر القمر كل فرصه. وتواجه السعودية منتخب المغرب، بينما يواجه منتخب عمان منافسه جزر القمر.

وبالنسبة إلى هوية المتأهل رفقة منتخب السعودية إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، فإنّ منتخب المغرب برصيد أربع نقاط، يتحكّم في مصيره، إذ يحتاج إلى التعادل من أجل التأهل دون انتظار نتيجة منتخب عمان، الذي يملك في رصيده نقطة وحيدة، كما أنّ الخسارة مع تعادل عمان تضمن لـ"أسود الأطلس" مرافقة المنتخب السعودي، إضافة إلى الهزيمة بفارق هدف وعدم انتصار عمان بفارق أكبر من هدف، ولكن في حال خسارة المنتخب المغرب بفارق أكثر من هدفين فإنه سيغادر البطولة، لا سيما في حال سجّل المنتخب العماني أكثر من ثلاثة أهداف، ذلك أنّ المنتخب المغربي يملك فارق هدفين لحدّ الآن، بينما في رصيد عمان هدف سلبي.

وبالنسبة إلى منتخب عمان، فإنه لا يملك الكثير من الخيارات للتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025، فعليه الانتصار بفارق أكثر من هدف وانتظار تعثّر المنتخب المغربي بالهزيمة أمام السعودية، ودون ذلك فإنه سيغادر البطولة حتى في حال وصل إلى النقطة الرابعة، لأن فارق الأهداف لا يخدمه لحدّ الآن، بينما سيحاول منتخب جزر القمر حصد انتصار لتفادي المركز الأخير في نهاية السباق.

وبالنسبة إلى صراع الصدارة، فهو منحصر بين السعودية والمغرب، إذ يحتاج المنتخب السعودي إلى التعادل ليضمن التأهل في المركز الأول، بينما سيكون منتخب المغرب مجبراً على الانتصار حتى يقلب الطاولة على "الأخضر" في صراع تصدر ترتيب المجموعة الثانية.