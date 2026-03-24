- محمد حريمات يعبر عن سعادته الكبيرة بدعوته الأولى للمنتخب المغربي، واصفاً اللحظة بأنها حلم تحقق بعد انتظار طويل، ويؤكد عزمه على تقديم أداء مميز لإسعاد الجماهير. - أجواء الترحيب في المنتخب كانت رائعة، حيث شعر حريمات وكأنه بين عائلته، مشيداً بالأخلاق العالية بين اللاعبين، مما يعزز روح الفريق. - الجمهور المغربي معروف بشغفه ودعمه المستمر للمنتخب، وحريمات يدعوهم لمواصلة التشجيع، مؤكداً على تقديم أداء يليق بتطلعاتهم.

عبّر محمد حريمات (31 عاماً)، عن فرحته الكبيرة بالدعوة الأولى لصفوف المنتخب المغربي الأول، واصفاً اللحظة بأنها حلم انتظره منذ الطفولة وتحقق أخيراً. وتحدث حريمات في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المغربي عن أجواء الترحيب، وشغف الجمهور المغربي، مؤكداً عزمه وزملاءه على تقديم أفضل أداء لإسعاد الجماهير.

وحول دعوته قال حريمات، مساء الثلاثاء: "شعرت بفرحة كبيرة، وهذا كان حلماً لي منذ طفولتي والحمد لله تحقق الآن. تلقيت الخبر عندما كنت مع فريقي الجيش الملكي في مصر، وأتمنى أن أقدم الإضافة"، وتابع أيضاً: "كانت أجواء جميلة للغاية مع مجموعة من اللاعبين الكبار الذين رحبوا بي على نحوٍ رائع، وشعرنا جميعاً وكأنّنا عائلة واحدة. منذ اللحظة الأولى لدخولي لم أشعر وكأنها المرة الأولى التي نلتقي فيها، وهذا يؤكد الأخلاق العالية والخلق الطيب الموجود بين اللاعبين".

وتحدث عن مناصري المنتخب قائلاً: "الجمهور المغربي جمهور شغوف بكرة القدم ويحب وطنه بصدق، ونراه دائماً حاضراً بقوة في دعم الفرق الوطنية. أودّ أن أشكرهم من كل قلبي على دعمهم المستمر للاعبين، وأدعوهم لمواصلة دعمهم وتشجيعهم لفرقهم"، وتابع: "إن شاء الله سيكون لدينا مزيج متكامل من اللاعبين الشباب واللاعبين ذوي الخبرة في المنتخبات الدولية. أتمنى من الله التوفيق لنقدم كل ما لدينا، وكل لاعب سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجمهور المغربي، الذي لا يريد سوى الفوز والتميز"، واختتم حديثه بتوجيه رسالة لمنتخب المغرب قال فيها: "نعد جمهورنا بأن نكون عند مستوى توقعاتهم، وسنسعى لتقديم مباريات تُسعدهم وتُلبي تطلعاتهم".