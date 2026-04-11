حريق يُلغي مباراة في الدوري السويسري وأسبابه مجهولة

- أُلغيت مباراة الدوري السويسري بين ثون وبازل بسبب حريق في غرف ملابس بازل بملعب سانت جاكوب بارك، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة دون إصابات. - أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم تأجيل المباراة بناءً على طلب نادي بازل، الذي أكد عدم قدرته على خوض المباراة بسبب الأضرار التي لحقت بالمرافق والمعدات. - يحتل بازل المركز الرابع في الدوري بفارق 18 نقطة عن ثون المتصدر، ويعمل النادي مع السلطات لتحديد سبب الحريق واستعادة الوضع الطبيعي.

أُلغيت مباراة الدوري السويسري الممتاز بين ناديي ثون وبازل، التي كانت مقررة اليوم السبت، بسبب حريق اندلع في غرف ملابس فريق بازل بملعب سانت جاكوب بارك. ولم تُسجّل أي إصابات، إلا أن الأضرار المادية الجسيمة أجبرت النادي ورابطة الدوري السويسري لكرة القدم على تأجيل المباراة.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم السبت، تفاصيل الحادثة، حيث أكدت أنه لن تُقام مباراة الدوري السويسري الممتاز بين ناديي ثون وبازل وتم تأجيلها بعد اندلاع حريق في غرف ملابس فريق بازل بملعب سانت جاكوب بارك. وأعلن النادي السويسري ذلك في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني جاء فيه: "اندلع حريق كبير في غرف ملابس الفريق الأول بملعب سانت بارك مساء يوم الجمعة 10 إبريل/نيسان 2026، لأسباب لا تزال مجهولة. لوحظت أضرار مادية جسيمة، ولكن لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى". وعقب ذلك، أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم رسميًا تأجيل مباراة ثون وبازل، المقرر إقامتها ضمن الأسبوع الثالث والثلاثين والأخير من الدوري السويسري.

وجاء هذا التأجيل بناءً على طلب نادي بازل، الذي أفاد بأنه "غير قادر على خوض مباراته خارج أرضه أمام ثون" بسبب الأضرار المادية الناجمة عن الحريق. وشملت هذه الأضرار غرف تبديل الملابس، والاستحمام، والمكاتب، والمعدات: الأحذية، والزي الرسمي، وملابس التدريب، وغيرها. وبينما سيتم تحديد موعد جديد للمباريات لاحقًا، فقد أدى هذا الحادث الاستثنائي إلى تعطيل جداول الفريقين. وأكد نادي بازل، المتضرر بشكل خاص من الحادث، تعاونه الكامل مع السلطات لتحديد سبب الحريق، وضمان عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

ويحتل بازل المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق 18 نقطة عن ثون المتصدر، الذي يمتلك 71 نقطة من 32 مباراة.