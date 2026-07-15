- تُعد مباراة الأرجنتين وإنكلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 حدثاً تاريخياً يعيد ذكريات حرب الفوكلاند عام 1982، التي أثرت على العلاقات بين البلدين بسبب الخسائر البشرية والمطالبات المستمرة بالسيادة على الجزر. - اندلعت حرب الفوكلاند في 1982 عندما غزت الأرجنتين الجزر تحت السيطرة البريطانية، مما أدى إلى رد بريطاني قوي وانتهى باستسلام الأرجنتين وعودة الجزر للسيطرة البريطانية، مع استمرار الخلاف حول السيادة. - استؤنفت العلاقات الدبلوماسية في 1989 دون تغيير في موقف السيادة، وأثرت الحرب على الثقافة الشعبية في البلدين، حيث شهدت الأرجنتين حركة موسيقية محلية نتيجة حظر الموسيقى الإنكليزية.

"إنها مباراة تحمل في طيّاتها تاريخاً عريقاً، وآلاماً كبيرة، وأحداثاً كثيرة". بهذه الكلمات عبّر خوسيه مانويل لوبيز، المعروف باسم فلاكو عن القمة التي ستجمع الأرجنتين بمنتخب إنكلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، مساء اليوم الأربعاء، وهو الذي ينحدر من منطقة كورينتس التي يتحدر منها العديد من الشباب القتلى في حرب جزر الفوكلاند الأرجنتينية عام 1982، بتسميتها الإنكليزية، وحرب المالوين بالإسبانية.

وحضرت الحرب بقوة في المباراة الشهيرة لربع نهائي كأس العالم بين إنكلترا والأرجنتين عام 1986 في المكسيك، عندما فاز فيها دييغو مارادونا ورفاقه، وقد اعتبرها الأخير آنذاك بمثابة انتقام لبلده من المستعمر البريطاني بأشهر هدفين في تاريخ كأس العالم، الأول بيده، والثاني بمراوغة معظم اللاعبين الإنكليز.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التأثيرات الثقافية لحرب الفوكلاند على الموسيقى في الأرجنتين؟ كيف أثرت حرب الفوكلاند على العلاقات الدبلوماسية بين الأرجنتين والمملكة المتحدة بعد عام 1982؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وعلى خلفية هذا النزاع، أثارت المباراة توتراً كبيراً بين لندن وبوينس آيرس، بعدما كتب وزير الخارجية الأرجنتيني، بابلو كيرنو (59 عاماً)، عشية القمة الكروية، في مقال صحافي: "الوقت لا يحوّل الاحتلال غير الشرعي إلى سيادة. لن يجري التخلي عن مطالبتنا أو الاستسلام بشأنها أو تركها. جزر المالوين هي التاريخ، والأرض، والبحر، والذاكرة، والمصير. إنها وعد بين الأجيال". ولاحقاً، رفض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشدة مزاعم وزير خارجية الأرجنتين بأن سكان الفوكلاند "أُدخلوا بشكل مصطنع" إلى الجزر، مؤكداً أن سكان الجزر أعربوا مراراً وتكراراً عن رغبتهم في البقاء تحت السيادة البريطانية، بعدما وصف كويرنو استفتاء عام 2013 بأنه غير شرعي.

فما هذه الحرب التي تتصدّر عناوين قمة المونديال وكيف انتهت؟

اندلعت الحرب في الثاني من إبريل/ نيسان عام 1982، واستمرّت عشرة أسابيع بين الأرجنتين والمملكة المتحدة، بسبب النزاع على منطقتَين كانت بريطانيا تستعمرهما في جنوب المحيط الأطلسي: جزر فوكلاند وتبعيتها الإقليمية، جورجيا الجنوبية، وجزر ساندويتش الجنوبية. يومها غزت الأرجنتين تلك الجزر، ما دفع الحكومة البريطانية إلى إرسال قوة بحرية ثم ردت بشنّ هجوم برمائي.

انتهى النزاع باستسلام الأرجنتين يوم 14 يونيو/ حزيران، وعودة الجزر إلى السيطرة البريطانية، وقُتل في المجمل 649 عسكرياً أرجنتينياً، و255 من القوات البريطانية، و3 أشخاص من سكان جزر فوكلاند خلال هذه الأعمال العدائية، ليشكّل هذا النزاع حلقة رئيسية في النزاع طويل الأمد حول السيادة على هذه المناطق. قالت الأرجنتين (ولا تزال) إنّ الجزر تابعة لها، ولذا وصفت الحكومة الأرجنتينية عملها العسكري بأنه استعادة لأراضيها. في المقابل، اعتبرت الحكومة البريطانية هذا العمل غزواً لأرض كانت مستعمرة تابعة للتاج البريطاني منذ عام 1841، مع العلم أن سكان جزر فوكلاند، الذين سكنوها منذ أوائل القرن التاسع عشر، ينحدر غالبيتهم من المستوطنين البريطانيين، ويؤيدون بشدة سيادة المملكة المتحدة.

بعيدا عن الملاعب قمة إنكلترا والأرجنتين... مواجهة عالية الخطورة تفرض تعزيزات أمنية

استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والأرجنتين عام 1989 عقب اجتماع في مدريد، أصدرت خلاله الحكومتان بياناً مشتركاً، ولكن لم يُعلن عن أي تغيير في موقف البلدَين بشأن سيادة جزر فوكلاند. وفي عام 1994، اعتمدت الأرجنتين دستوراً جديداً، نصّ بموجبه على ضمّ تلك المناطق إلى إحدى مقاطعاتها بموجب القانون، ومع ذلك، لا تزال الجزر تُدار كإقليم بريطاني ما وراء البحار يتمتع بالحكم الذاتي.

كان للحرب تأثيرات واسعة النطاق على الثقافة الشعبية في كلّ من بريطانيا والأرجنتين، إذ وفرت مادةً للمسرح والسينما والدراما التلفزيونية، وأثرت في إنتاج الموسيقيين. في بلاد الفضة، حظرت الحكومة العسكرية يومها بث الموسيقى باللغة الإنكليزية، ما أدى إلى ظهور موسيقيي الروك المحلية، مثل حركة "تروفا روزارينا" الشهيرة، بالإضافة إلى موسيقيين منفردين مثل تشارلي غارسيا، ولويس ألبرتو سبينيتا، وفيتو بايز، وغوستافو سانتاولالا.