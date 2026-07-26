حرب الشرق الأوسط تدفع فورمولا 1 لنقل سباق البحرين إلى ماليزيا

- أعلنت إدارة فورمولا 1 عن استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى في عام 2026 على حلبة سيبانغ الدولية، بعد اتفاقية جديدة مع الحكومة الماليزية، مما يعكس قدرة الرياضة على التكيف السريع مع التحديات. - سيُقام 23 سباقاً في موسم 2026، مع اختتام الفعاليات في قطر وأبوظبي، بينما يبقى الجدول الزمني كما هو، في انتظار توقيع الاتفاقيات النهائية والموافقات الرسمية. - أعرب ستيفانو دومينيكالي عن امتنانه للجهود المشتركة بين حكومتي البحرين وماليزيا والاتحاد الدولي للسيارات، مما أتاح تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي.

كشفت إدارة فورمولا 1، الجهة المسؤولة عن حقوق سباقات فورمولا 1 وجدولها الزمني، إنهاء موسم 2026، الذي كان مُعلقًا منذ مارس/آذار الماضي، بسبب النزاع المستمر في الشرق الأوسط. وأكدت فورمولا 1 في بيان رسمي: "لا يُمكن إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى على أراضيها، ولكن بفضل اتفاقية جديدة، وافقت الحكومة الماليزية على استضافة البحرين لسباقها على حلبة سيبانغ الدولية في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول (بين مرحلتي أذربيجان وسنغافورة)"، وفقاً لما نقلته صحيفة ماركا الإسبانية، الأحد.

وأضافت إدارة فورمولا 1 في بيانها: "في انتظار توقيع الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات الرسمية، بما في ذلك من المجلس العالمي لرياضة السيارات، سيُقام الحدث تحت اسم جائزة البحرين الكبرى لفورمولا 1 برعاية طيران الخليج في ماليزيا. ويُظهر هذا الحل قدرة رياضة السيارات على التكيف السريع، وإيجاد سبل لضمان حصول جماهيرنا وشركائنا وجميع العاملين في هذا المجال على جدول زمني حافل ومثير حتى عام 2026".

وأعلن الاتحاد الدولي لسباقات فورمولا 1 بالتعاون مع حكومتي البحرين وماليزيا، عن اتفاقية تتيح إقامة سباق جائزة كبرى، بعدما ساد الاعتقاد بأنه لن يكون بالإمكان تنظيمه هذا العام. وبذلك، سيُقام 23 سباقاً في موسم 2026، بينما يبقى باقي جدول السباقات كما هو. وستُختتم فعاليات الموسم في قطر وأبوظبي في ديسمبر/كانون الأول، في انتظار حسم السباقين رسمياً بناء على الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة بسبب تواصل النزاع العسكري في الشرق الأوسط.

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وقال الرئيس والمدير التنفيذي لسباقات فورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي: "يُسعدنا تأكيد استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى في عام 2026. لقد أثبتت هذه الرياضة مرة أخرى قدرتها على التكيف وإيجاد الحلول وتلبية التوقعات، مما خلق لحظة مثيرة لجميع عشاق الفورمولا 1". وأضاف: "أود أن أعرب عن خالص امتناننا لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وجلالة السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، وحكومتيهم، لما قدموه من رؤية والتزام وعمل حاسم، مما جعل هذا الإنجاز الاستثنائي ممكنًا. كما أود أن أشكر رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، على تعاونه طوال هذه العملية".