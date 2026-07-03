"حرب الأرقام" بين ميسي ونجوم فرنسا: مبابي وأوليسه أبرز المنافسين

- ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، يحمل أرقاماً قياسية في كأس العالم، حيث سجل 19 هدفاً وشارك في 29 مباراة، مع تقديمه ثماني تمريرات حاسمة عبر النسخ المختلفة، مما يجعله الأفضل في هذا الجانب. - كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، يقترب من تحطيم أرقام ميسي القياسية، حيث سجل 18 هدفاً في ثلاث مشاركات، وقد ينجح في تجاوز ميسي في بطولة 2030 إذا استمر في التألق. - مايكل أوليسه، لاعب الوسط الفرنسي، يقترب من تحطيم الرقم القياسي في التمريرات الحاسمة، حيث قدم خمس تمريرات في البطولة الحالية، مما يجعله قريباً من رقم ميسي ومارادونا.

يملك قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي (39 عاماً) أرقاماً قياسية في كأس العالم، فهو الهداف التاريخي برصيد 19 هدفاً، ما يعني أن بإمكانه تعزيزه خلال هذه النسخة، خاصة وأن مشوار الأرجنتين في البطولة يبدو سهلاً نسبياً، في الوقت الذي يتربّع فيه ليو على عرش الأكثر مشاركة، برصيد 29 لقاء قبل مواجهة الرأس الأخضر، فضلاً عن صناعته ثماني تمريرات في مختلف النسخ التي شارك فيها (2006 و2010 و2014 و2018 و2022 و2026)، ليكون الأفضل في هذه الناحية.

وبات ميسي مهدداً بفقدان أرقامه القياسية، انطلاقاً من هذه النسخة، من لاعبي منتخب فرنسا، بما أن كيليان مبابي وصل إلى الهدف 18 في ثلاث مشاركات، ورغم أنه سيكون من الصعب عليه تخطي ميسي في هذه النسخة بما أن "البولغا" قادر على رفع الفارق مع توهجه منذ ضربة البداية حيث سجل في كل المباريات لحدّ اللحظة، إلا أن مبابي مرشح للمشاركة في نسخ أخرى أكثر من ليو، ولهذا فقد ينجح في الإطاحة برقمه القياسي في بطولة 2030، إن واصل التألق مثلما يفعل في كل المشاركات، فقد سجل أربعة أهداف في نسخة 2018 وثمانية أهداف في 2022 و6 لحدّ الآن في نسخة 2026.

كما اقترب لاعب الوسط الفرنسي، مايكل أوليسه (24 عاماً) من تحطيم الرقم القياسي لكأس العالم في عدد التمريرات الحاسمة، وفق أرقام صحيفة ليكيب الفرنسية. وهذا الرقم مُسجل حالياً باسم ليونيل ميسي ودييغو مارادونا، ولكل منهما ثماني تمريرات حاسمة. فخلال أربع مباريات فقط من هذه النسخة، وفي أول مشاركة له في كأس العالم، انضم مايكل أوليسه إلى قائمة أبرز نجوم البطولة من حيث التمريرات الحاسمة.

ومثل الفرنسي أنطوان غريزمان (3 نسخ من كأس العالم)، والبرازيلي زيكو (3 نسخ)، والألماني غيرد مولر (نسختان)، قدم صانع الألعاب الفرنسي خمس تمريرات حاسمة في البطولة. حتى أن تمريرتيه الدقيقتين ضد السويد يوم الثلاثاء (3-0) جعلتاه على بُعد ثلاث تمريرات حاسمة فقط من الرقم القياسي.