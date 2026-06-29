حراس المرمى في مواجهة عاصفة الانتقادات رغم خبرتهم

تُلاحق موجة من الانتقادات حراس المرمى أصحاب الخبرات الكبيرة، الذين يشاركون في كأس العالم 2026. فبالرغم من رصيدهم الكبير من الخبرات والتجربة، فإن ذلك لم يكن كافياً ليضمن لهم الحصانة، بسبب الأخطاء التي ارتكبوها. وعاش فرناندو موسليرا (40 عاماً)، لحظاتٍ عصيبة، بعدما لعب دوراً حاسماً في وداع أوروغواي كأس العالم منذ الدور الأول، بعدما تسبب في خسارة منتخب بلاده ضد إسبانيا (0ـ1).

🚨🚨🚨🚨🚨 جنون !!!



بعد الخطأ الكارثي في الهدف الاول .. بيلسا مدرب الاورغواي يستبدل الحارس موسليرا بين الشوطين pic.twitter.com/JKc7KhD4JE — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) June 27, 2026

وسارع مدرب أوروغواي، الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، إلى استبدال موسليرا بين شوط المباراة، بسبب الخطأ الذي ارتكبه وكان حاسماً في النهاية، وقد صرّح الحارس بعد نهاية المباراة بأنه طلب من المدرب إخراجه، ولم يكن موسليرا موفقاً طوال البطولة باستثناء تصدٍّ قام به ضد المنتخب السعودي في اللقاء الافتتاحي.

ودفع منتخب العراق ثمن أخطاء حراس المرمى، وخاصة في مواجهة النرويج (1ـ4)، حيث تسبب الحارس جلال حسن (35 عاماً) في قبول هدف عندما كانت النتيجة (1ـ1)، وبعدها وجد منتخب "أسود الرافدين" صعوبة للعودة في اللقاء. ودفع جلال حسن الثمن بخسارة مكانه الأساسي لأحمد باسل (29 عاماً) الذي شارك أساسياً ضد فرنسا وارتكب خطأ، وكان أساسياً ضد السنغال ولكن المدرب استبدله بنهاية الشوط الأول.

كما أن حارس المغرب، ياسين بونو (35 عاماً) لم يكن مميزاً في اللقاء الثالث أمام هايتي، واهتزت شباكه في مناسبتين، وقد ارتكب خطأ في الهدف الأول بخروج خاطئ قبل أن تصطدم به الكرة وتدخل شباكه محرزاً هدفاً عكسياً، ولكن بونو يُعتبر من أفضل حراس المرمى العرب عبر التاريخ، وقادر على التدارك في الدور المقبل من المسابقة.

ولم يسلم حارس منتخب ألمانيا، مانويل نوير (40 عاماً) من الانتقادات، فعلى الرغم من أنه ودّع الاعتزال من أجل مساعدة منتخب ألمانيا، فإنه لم يكن مؤثراً لحدّ الآن، خاصة في مواجهة الإكوادور التي شهدت خسارة ألمانيا، وقد استعرض تقرير لصحيفة ليكيب الفرنسية وضع الحارس الألماني الذي لم يعد يوفر الحصانة لمرماه رغم أنه يُعتبر من أفضل حراس المرمى في العالم، ولكنه مستواه يشهد تراجعاً كبيراً.

كما تدارك حارس منتخب فرنسا، مايك مانيان (30 عاماً) الموقف، بتألقه في مواجهة النرويج، حيث كانت بدايته في البطولة غير موفقة ولاحقته الانتقادات في لقطة الهدف الذي دخل مرماه في مواجهة السنغال. وقد استعاد مانيان قوته في اللقاء الثالث لينهي الجدل حول أحقيته باللعب أساسياً، في الوقت عينه عاش الحارس الأردني يزيد أبو ليلى انتقادات لاذعة خاصة بعد الأهداف التي تلقاها أمام الأرجنتين في نهاية دور المجموعات.