حراسة مشددة لمنتخب إنكلترا في المونديال: مسيّرات وأجهزة تشويش

سيحظى معسكر منتخب إنكلترا بحماية أمنية غير مسبوقة خلال كأس العالم 2026، عبر نشر طائرات مسيّرة متخصصة من نوع "الصياد - الملتقط" إلى جانب أجهزة تشويش إلكتروني متطورة، في مقر تدريباته بالولايات المتحدة.

وبحسب تقرير صحيفة ذا صن اللندنية، أمس الثلاثاء، يسعى منتخب المدرب توماس توخيل إلى عزل لاعبي منتخب إنكلترا عن أي مشتتات قبل خوض غمار البطولة الكبرى، إذ من المقرر أن يشهد مقر التدريبات في مدينة كانساس سيتي إجراءات أمنية مشددة، تشمل تقنيات مضادة للتجسس ومنع اختراق الأجواء بطائرات غير مرخّصة. وستكون الشرطة مزودة بأسلحة تشويش لتعطيل إشارات الطائرات المسيّرة التي قد يستخدمها مخربون.

ويعتقد خبراء في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن جهات قد تلجأ لاستخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف لاعبي كرة القدم والجماهير، أو حتى للتجسس على الحصص التدريبية. وتأمل شرطة كانساس سيتي في منع هذه الحوادث، عبر استخدام طائرات "الصياد - الملتقط" التي تُطلق في السماء لاصطياد الطائرات المعادية بشباك خاصة، إلى جانب إنشاء مناطق حظر طيران وتسليح العناصر بأسلحة تشويش تعطل التحكم والملاحة.

وقال الخبير السابق في مكافحة الطائرات المسيّرة لدى "أف بي أي"، والمسؤول حالياً عن الإجراءات الوقائية في قاعدة المونديال، توم آدامز، إن الطائرات المسيّرة غالباً ما تكون "سلاحاً مفضّلاً" لكونها منخفضة التكلفة وقادرة على تجاوز أنظمة الحماية التقليدية. وأوضح أن تحديد نية الطائرة - سواء كانت تخريبية أو سياسية - يشكّل تحدياً كبيراً يتطلب قرارات سريعة، مشيراً إلى إضافة "تهديد الروح الرياضية" إلى قائمة المخاطر المحتملة.

وأضاف آدامز أن الأنظمة المستخدمة ستكون مشابهة لتلك المعتمدة في حماية السوبر بول، وتشمل تقنيات رصد بالرادار والكاميرات، ثم وسائل تعطيل مثل الالتقاط بالشباك أو التشويش بالترددات الراديوية أو حتى السيطرة على الطائرة وإجبارها على الهبوط في موقع محدد. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحذيرات خبراء من احتمالات تخريب في وسائل النقل من قبل نشطاء مناخيين، عبر التشويش على إشارات القطارات أو استهداف خطوط الكهرباء والجسور. كما كشف توخيل أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يبذل كل ما بوسعه لمنع المنتخبات المنافسة من مراقبة تدريبات "الأسود الثلاثة"، في قاعدة "سواب سوكر فيليدج" بكانساس سيتي، مؤكداً أن السرية تمنح أفضلية حاسمة قبل المباريات.