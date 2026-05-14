حرارة قياسية وملاعب غير مكيفة .. خطر المناخ يهدد كأس العالم 2026

- تحذيرات مناخية لمونديال 2026: يتوقع أن تُقام ربع مباريات كأس العالم 2026 في ظروف مناخية قاسية بأمريكا الشمالية، مما يزيد من مخاطر الإجهاد الحراري على اللاعبين والجماهير مقارنة بمونديال 1994. - توصيات بتبريد الملاعب: تشير التقديرات إلى أن 26 مباراة قد تُقام في ظروف حرارية شديدة، مما يستدعي اعتماد فترات توقف للتبريد، خاصة أن 17 مباراة فقط ستُقام في ملاعب مجهزة بأنظمة تبريد. - مخاطر متزايدة: تُظهر التحليلات أن خطر الحرارة الشديدة تضاعف مقارنة بمونديال 1994، حيث كانت 21 مباراة فقط معرضة لدرجات حرارة مرتفعة، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لحماية اللاعبين والجماهير.

حذر باحثون في مجال المناخ من أن عدداً من مباريات كأس العالم 2026، قد يُقام في ظروف مناخية قاسية نتيجة ارتفاع درجات الحراة في أميركا الشمالية خلال البطولة، بفعل التغير المناخي، ما يزيد مخاطر الإجهاد الحراري على اللاعبين والجماهير مقارنة بما كان عليه الوضع خلال مونديال أميركا 1994.

وأكد التقرير الخاص الذي نشرته شبكة علماء المناخ "وورلد ويذر أتريبيوشن"، الخميس، أن مباراة واحدة من كل أربع مباريات في كأس العالم 2026 مرشحة أن تدور في أجواء شديدة الحرارة، ما قد يفرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتماد فترات توقف للتبريد خلال كل شوط من مباريات كأس العالم.

وأكدت شبكة علماء المناخ "وورلد ويذر أتريبيوشن" في بيان أن "اللاعبين والجماهير سيواجهون خطراً أعلى بكثير من الحرارة الشديدة والرطوبة المرهقة خلال كأس العالم 2026 مقارنة بنسخة بطولة 1994 التي أُقيمت في القارة نفسها". وتُقدّر التحليلات العلمية الصادرة عن الشبكة أن 26 مباراة من أصل 104 في البطولة قد تُقام في ظروف يبلغ فيها مؤشر "درجة حرارة الكرة الرطبة العالمية" 26 درجة مئوية أو أكثر، وهو مقياس علمي يقدّر قدرة جسم الإنسان على تبريد نفسه في ظل الحرارة والرطوبة والتعرض لأشعة الشمس وسرعة الرياح.

وعند بلوغ هذا المؤشر مستوى 26 درجة مئوية، يوصي اتحاد اللاعبين المحترفين بإقرار فترات توقف للتبريد، نظراً إلى تزايد خطر الإجهاد الحراري. ومن بين هذه المباريات الـ26، ستُقام 17 مباراة في ملاعب مجهزة بأنظمة تبريد، ما يخفف نسبياً من المخاطر على اللاعبين والجماهير، في المقابل، تُظهر التقديرات أن خمس مباريات قد تُقام في ظروف تتجاوز فيها درجة حرارة الكرة الرطبة 28 درجة مئوية، وهو مستوى تعتبره "فيفبرو" خطيراً إلى حد يستوجب تأجيل المباريات أو تغيير مواعيدها إلى حين تحسن الأحوال الجوية. وبالمقارنة مع مونديال 1994، تشير الدراسة إلى أن 21 مباراة فقط كانت آنذاك معرضة لبلوغ عتبة 26 درجة مئوية، ما يعني أن خطر الحرارة الشديدة تضاعف تقريباً خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

في المقابل، فإن ثلاثة فقط من أصل 16 ملعباً، في دالاس وهيوستن وأتلانتا، مزودة بأنظمة تكييف، لكن أكثر من ثلث المباريات التي يُتوقع أن تتجاوز فيها احتمالات الوصول إلى 26 درجة مئوية وفق هذا المؤشر نسبة واحد من كل عشرة، تُقام في ملاعب لا تتوفر فيها أنظمة تبريد، أما المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو/تموز على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، فتواجه احتمالاً قدره واحد من ثمانية لبلوغ ظروف حرارية عند مستوى 26 درجة.