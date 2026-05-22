حرارة الصيف تفرض حلولاً استثنائية في ملاعب مونديال 2026

- وافق جيري جونز، مالك نادي دالاس كاوبويز، على تركيب ستائر معتمة في ملعب "إيه تي آند تي ستايدوم" استعداداً لكأس العالم 2026، لتجنب أشعة الشمس التي قد تؤثر على اللاعبين والجماهير بسبب ارتفاع درجات الحرارة. - الملعب سيستضيف مباريات مهمة في البطولة، بما في ذلك مواجهات في دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب، وسط تحذيرات من درجات حرارة قد تتجاوز 32 درجة مئوية. - القرار أثار استياء جماهير كاوبويز، الذين اعتبروا أن الإدارة كان بإمكانها تحسين ظروف اللعب لفريقها سابقاً، لكنها لم تفعل ذلك إلا بسبب متطلبات البطولة العالمية.

وافق مالك نادي دالاس كاوبويز جيري جونز على تركيب ستائر معتمة داخل ملعب "إيه تي آند تي ستايدوم" من أجل حجب أشعة الشمس خلال مباريات كأس العالم 2026، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين جماهير الفريق.

ويستضيف الملعب الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس عدداً من مباريات البطولة العالمية، تشمل مواجهات في دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب، إضافة إلى مباراة في نصف النهائي خلال شهر يوليو/تموز المقبل. وبحسب تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية الخميس، تأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في المدينة إلى مستويات تتجاوز 32 درجة مئوية خلال فترة البطولة، ما قد يشكل خطراً على اللاعبين والجماهير والعاملين داخل الملعب.

وأوضح التقرير نفسه أن أشعة الشمس التي تتسلل عبر النوافذ الغربية للملعب في فترات المساء كانت تسببت سابقاً في مشاكل خلال مباريات فريق كاوبويز في دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين، حيث اشتكى بعض اللاعبين من صعوبة الرؤية وفقدان كرات حاسمة بسبب انعكاس الضوء. ورغم أن جونز كان قد رفض في السابق تركيب ستائر مماثلة لصالح فريقه، فإنه وافق على تنفيذ التعديلات الخاصة بكأس العالم، إلى جانب تجهيز أرضية عشبية طبيعية مؤقتة داخل الملعب، التزاماً بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي تختلف عن لوائح دوري كرة القدم الأميركية.

بعيدا عن الملاعب كأس العالم 2026: طفرة تسويقية ضخمة بين المكاسب والجدل

وأثار هذا التناقض استياء شريحة من جماهير كاوبويز التي اعتبرت أن الإدارة كان بإمكانها تحسين ظروف اللعب لفريقها في السابق، لكنها لم تفعل ذلك، قبل أن توافق على التغييرات فقط بسبب البطولة العالمية. وسيشهد ملعب كاوبويز عدداً من مباريات كأس العالم، من بينها مواجهات لمنتخبات اليابان وهولندا، وإنكلترا وكرواتيا، والأرجنتين، ضمن دور المجموعات، إضافة إلى مباراة في الأدوار الإقصائية.