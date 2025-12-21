حذاء أسطورة السلة الراحل كوبي براينت في مزاد علني بسعر ضخم

كوبي براينت مع ليكرز في ملعب ستابلس سنتر، 17 يونيو 2010 (Getty)
طُرح الحذاء الأخضر الشهير الذي ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركية الراحل كوبي براينت (توفي في حادث طائرة مروحية عام 2020)، في مباراة عيد الميلاد عام 2010 أمام فريق ميامي هيت بقيادة الأسطورة ليبرون جيمس، في مزاد بسعر مبدئي بلغ حوالى عشرة ملايين دولار.

والحذاء الخاص بأسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت (توفي عن عمر ناهز 41 سنة) هو "نايك كوبي 6"، مستوحى من شخصية "غرينش" الخيالية خضراء اللون التي تكره احتفالات عيد الميلاد، وعليه يحمل الحذاء هذا الاسم، ويُعتبر من أبرز القطع النادرة المرتبطة بمسيرة أسطورة كرة السلة الراحل، ويُعرض للبيع على منصة (Joopiter) التي يمتلكها الفنان فاريل ويليامز.

وأوضحت المديرة العالمية للمبيعات في المنصة كيتلين دونوفان، في تصريحات لوكالة "إفي" الإسبانية، أن السعر الأدنى للحذاء عشرة ملايين دولار. وكان الحذاء، الذي يحمل توقيع كوبي براينت (41 عاماً)، قد عرض الأسبوع الماضي بجانب مقتنيات أخرى خاصة بلاعب السلة الراحل في متجر ببفيرلي هيلز في مدينة كاليفورنيا الأميركية ليراها المهتمون المحتملون.

كوبي براينت في ملعب إي تي أند تي سنتر، 11 ديسمبر 2015 (Getty)
بعيدا عن الملاعب
بيع حذاء كوبي براينت في أول مباراة خاضها بمبلغ ضخم في مزاد

وارتدى كوبي براينت هذا الحذاء مرة واحدة فقط في مباراة عيد الميلاد عام 2010، التي سجل فيها 17 نقطة وخسرها فريقه لوس أنجليس ليكرز أمام فريق ميامي هيت بنتيجة (96-80)، ولكن الحذاء ساهم في صنع إحدى الصور التي لا تنسى في مسيرة اللاعب الراحل، الذي توفي خلال حادثة مروحية برفقة ابنته جيانا (13 سنة)، وسبعة أشخاص آخرين في مدينة كاليفورنيا الأميركية.

