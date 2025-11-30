- تشهد تشكيلة منتخب الجزائر تنافساً حاداً قبل كأس أمم أفريقيا في المغرب، مع بروز نجوم شباب مثل جوان حجام وأنيس حاج موسى، الذين يزاحمون قائد المنتخب رياض محرز على مراكزهم الأساسية. - تألق حجام في الدوري السويسري بهدف استثنائي يعيد المنافسة على مركز الظهير الأيسر، بينما يواصل حاج موسى تألقه في هولندا، مما يعزز فرصه في حجز مكان أساسي في المنتخب. - يواجه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش تحدياً كبيراً في اختيار التشكيلة المثلى، وسط وفرة من الخيارات الهجومية والدفاعية، مع سعي الجزائر لاستعادة أمجادها في البطولة المقبلة.

تعيش تشكيلة منتخب الجزائر حالة تنافس غير مسبوقة قبل أسابيع قليلة من نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب، بعدما واصل عدد من النجوم الشباب تقديم عروض لافتة في الملاعب الأوروبية، وفي مقدمتهم الظهير الأيسر لنادي يونغ بويز السويسري جوان حجام (22 عاماً) والجناح المتألق لنادي فاينورد روتردام الهولندي أنيس حاج موسى (23 عاماً)، الذي أصبح يزاحم قائد المنتخب رياض محرز (34 عاماً) على موقعه الأساسي داخل منظومة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً).

QUEEEEEEEEL BUT EN SOLO SIGNÉ JAOUEN HADJAM FACE À SERVETTE 🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/L3kiEWiLJq — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) November 30, 2025

وخطف حجام الأضواء مجدداً خلال الأسبوع الـ15 من الدوري السويسري، حين سجل هدفاً استثنائياً في شباك سيرفت، بعد اختراق مميّز ومراوغات متتالية أسقط بها مدافعي المنافس، قبل أن يُودع الكرة في المرمى بطريقة أثارت المقارنات مع لمسات دييغو مارادونا وليونيل ميسي. تألق حجام المتواصل هذا الموسم أعاده بقوة إلى واجهة المنافسة على مركز الظهير الأيسر في المنتخب، رغم وجود لاعب مانشستر سيتي ريان آيت نوري الذي تراجعت مشاركاته مؤخراً تحت قيادة بيب غوارديولا.

وفي هولندا، واصل أنيس حاج موسى بدوره تقديم مستويات لافتة مع فاينورد روتردام، إذ سجل هدفاً وصنع آخر أمام تيلستار، في ظهور جديد أكد فيه جهوزيته الكاملة لحجز مكان أساسي في المنتخب، مستفيداً من الثقة الكبيرة التي يحظى بها من مدربه روبن فان بيرسي. وكان حاج موسى قد قدم أداءً قوياً أيضاً في الودية الأخيرة ضد السعودية، ما يجعله منافساً مباشراً لرياض محرز، رغم تمسك بيتكوفيتش بخبرة القائد ومكانته داخل المجموعة.

هذا التألق الجماعي يزيد من حجم التحدي أمام بيتكوفيتش، الذي يجد نفسه اليوم أمام وفرة غير مسبوقة من الخيارات الهجومية والدفاعية قبل كأس أمم أفريقيا، بعد بروز أسماء جديدة على غرار موهبة باير ليفركوزن إبراهيم مازة، في وقت تبحث فيه الجزائر عن محو خيبة النسختين الماضيتين في الكاميرون وساحل العاج، واستعادة الصورة التي طبعتها بطولة 2019 في مصر.