حجام: حققنا المطلوب ضد السودان وجمهور الجزائر سرّ قوتنا

25 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 00:27 (توقيت القدس)
جوان حجام في مواجهة السودان، 24 ديسمبر 2025 (غابرييل بويس/Getty)
- انتصار الجزائر بثلاثية نظيفة على السودان في كأس أمم أفريقيا 2025 يعكس الجدية والتركيز، ويؤكد جاهزية الفريق الذهنية والتكتيكية لإدارة اللقاءات الافتتاحية دون ارتباك.
- الأداء الجماعي المنضبط والانسجام بين الخطوط يعكسان فريقًا يعرف ما يريد، مع التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني، واستعدادهم لتقديم الإضافة عند الحاجة.
- الدعم الجماهيري الكبير يعزز من أداء المنتخب، حيث يشعر اللاعبون وكأنهم يلعبون على أرضهم، مما يساهم في رفع معنوياتهم ويؤكد أهمية الاستمرارية في البطولة.

قدّم مدافع منتخب الجزائر، جوان حجام قراءة للمباراة التي فرض فيها لاعبو الخضر أنفسهم بقوة في مستهل مشوارهم بكأس أمم أفريقيا 2025، بعدما افتتحوا المنافسة بانتصار واضح على منتخب السودان بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة عكست الجدية والتركيز منذ الدقائق الأولى، إذ نجح "الخضر" في توجيه رسالة مبكرة لبقية المنافسين، مؤكدين جاهزيتهم الذهنية والتكتيكية، وقدرتهم على إدارة اللقاءات الافتتاحية دون ارتباك، في انتظار ما هو أصعب في قادم الجولات.

وعكس الأداء الجماعي المنضبط صورة فريق يعرف ماذا يريد من البطولة، إذ بدا واضحاً الانسجام بين الخطوط، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، مع حضور أسماء قادرة على تقديم الإضافة متى طُلب منها ذلك.

وقال حجام عن جاهزيته ودوره في المباراة: "إنه عمل إضافي بسيط بالنسبة لي شخصياً، ولكن الأهم من كل شيء هو الاستماع إلى تعليمات المدرب، وهذا كل ما في الأمر. بصراحة، حاولتُ الاستعداد لهذه المباراة بنفسي، على الأقل قدر استطاعتي، لمساعدة الفريق. إذا استدعاني المدرب، فأنا مستعد، وآمل أن أكون قد أديت دوري وأن يكون المدرب راضياً".

وعن كون الجزائر إلى جانب السنغال المنتخبين الوحيدين اللذين حققا فوزاً بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، حرص مدافع "الخضر" على التقليل من أهمية الأرقام في هذه المرحلة، مفضلاً التركيز على المسار العام للبطولة، فأضاف: "إنه أمر جيد، إنه رائع، لكنه لا يعني شيئاً بعد، إنها مجرد المباراة الأولى".

أما بخصوص الأجواء والدعم الجماهيري الكبير، فقد شدد حجام على الأثر الإيجابي لحضور الأنصار، واعتبر أن الجمهور الجزائري يصنع الفارق أينما حلّ المنتخب: "بصراحة، كنا في أفضل الظروف. شعرتُ وكأنني ألعب على أرضي. الحمد لله، الشعب الجزائري موجود في كل مكان، ودائماً يدعمنا، لذا من الرائع اللعب في هذه الظروف".
وتابع في السياق ذاته: "قد دعمونا بشكل رائع. على أي حال، إنهم يدعموننا أينما ذهبنا، أنا سعيد. آمل أن يكونوا حاضرين مرة أخرى في المباراة القادمة".

إبراهيم مازا في مواجهة السودان، 24 ديسمبر 2025 (غابرييل بويس/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

مازة الجوهرة.. من حسرة ألمانيا إلى الهدف 100 للجزائر في "الكان"

ويعكس هذا الخطاب المتزن وعي اللاعبين بحجم المسؤولية، وإدراكهم بأن البداية القوية لا تكفي وحدها، في بطولة تُحسم تفاصيلها الصغيرة، وتُكافئ الاستمرارية أكثر من الانطلاقة.

