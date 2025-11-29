- إسحاق حجار، السائق الفرنسي الشاب، يعبر عن حماسه للشراكة المحتملة مع بطل العالم ماكس فيرستابن في فريق ريد بول لموسم 2026، حيث يُعتبر المرشح الأبرز ليحل محل الياباني يوكي تسونودا. - حجار يرى في الشراكة مع فيرستابن فرصة ذهبية للتعلم من أفضل سائق في العالم، مشيداً بقدراته في القيادة وقلة أخطائه وخبرته الكبيرة. - يحتل حجار المركز التاسع في ترتيب السائقين برصيد 51 نقطة، بينما ينافس فيرستابن على لقبه الخامس توالياً، متساوياً مع أوسكار بياستري في المركز الثالث.

تحدث السائق الفرنسي الشاب، إسحاق حجار (21 سنة)، عن حماسه الكبير لإمكانية الشراكة مع النجم الهولندي، ماكس فيرستابن، بطل العالم في فورمولا 1 في السنوات الأربع الماضية مع فريق ريد بول، وهو ينتظر فرصة ذهبية للظهور في موسم عام 2026.

ويُعد السائق الفرنسي الشاب، إسحاق حجار، المرشح الأوفر حظاً من أجل الانتقال من مقعد "آر بي"، الفريق الرديف لفريق ريد بول، للحلول بدلاً من الياباني يوكي تسونودا إلى جانب فيرستابن في منافسات عام 2026، وأشارت تقارير إعلامية إلى أنّ الفريق النمساوي سيُعلن عن هوية زميل فيرستابن الجديد خلال الأسبوع المقبل، أي قبل سباقين من ختام موسم عام 2025.

وتحدث إسحاق حجار في حوار خاص مع وكالة فرانس برس قبل سباق جائزة الدوحة الكبرى، وقال عن احتمالية الشراكة مع فيرستابن: "لطالما كنت أقوى في مواجهة زملائي. إلى جانب أفضل سائق في العالم، إنها فرصة رائعة للتعلم. يُعد فيرستابن أفضل من جميع النواحي، يقود بشكل أفضل، ويرتكب أخطاء أقل، ولديه خبرة أكبر، وعليه يمكن التعلم منه كثيراً في حال شاركت إلى جانبه".

ويحتل حجار المركز التاسع في ترتيب السائقين برصيد 51 نقطة، في حين لا يزال فيرستابن ينافس على الاحتفاظ بلقبه للعام الخامس توالياً قبل جولتين من النهاية، ويخوض "ماد ماكس" الجولة ما قبل الأخيرة في قطر متساوياً بالنقاط مع سائق ماكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري، في المركز الثالث (366 نقطة لكل منهما)، إذ يتخلف الثنائي بفارق 24 نقطة عن زميل الأخير، البريطاني لاندو نوريس المتصدر.