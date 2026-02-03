حجار لن يُعاني من كابوس مجاورة فيرستابن في ريد بول

سيكون الفرنسي من أصول جزائرية إسحاق حجار (21 عاماً) زميل الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، في فريق ريد بول، الذي يُنافس في بطولة العالم لـ"فورمولا 1"، ولكن المهمة لن تكون سهلة، خاصة وأن حجار لم يكن موفقاً خلال التجارب الأولى في العام الحالي، التي أقيمت منذ أيام في حلبة برشلونة، ولكنه سيحاول أن يؤكد تألقه مع فريق ريسينغ بولز في الموسم الماضي، عبر مساعدة الفريق الذي يُريد استعادة لقب الصانعين، بعد خسارته أمام قوة فريق مكلارين في آخر عامين، كما أنّ التعامل مع فيرستابن لن يكون سهلاً طوال الموسم.

وقد أقرّ مدير فريق ريد بول، الفرنسي لوران ميكيس، في تصريحات نقلها موقع موتورسبورت الفرنسي، يوم الأحد، بأنّ التعامل مع السائق الثاني للفريق النمساوي لم يكن ناجحاً في السنوات الأخيرة، وأنّه يرغب في تغيير المعادلة مع الوافد الجديد على الفريق هذا الموسم. وقد حصل حجار على المقعد الثاني في ريد بول، إثر موسم أول ناجح للغاية في عالم فورمولا 1، ليحلّ السائق الفرنسي، مكان الياباني يوكي تسونودا، الذي أصبح السائق الاحتياطي في الفريق، كما أنه عانى، كغيره من السائقين الذين سبقوه، من موسم صعب في 2025.

وواجه سابقاً كلّ من: بيير غاسلي وألكسندر ألبون وسيرجيو بيريز ووليام لوسون، صعوبات خلال مجاورة فيرستابن في الفريق، إذ لم يتمكّن أيٌّ منهم من ترسيخ مكانته شريكاً دائماً لبطل العالم أربع مرات، وجميعهم غادروا الفريق سريعاً بسبب الفشل في تقديم الإضافة، ووحده بيريز استطاع الاستمرار لأكثر من موسم واحد، قبل أن تنتهي مغامرته بالطريقة نفسها، وقد اعترف أخيراً بأنه من الصعب مجاورة فيرستابن في الفريق.

وفي عام 2026، يبدأ الفريق النمساوي موسمه بقيادة ميكيس، الذي شرع في المهمة، خلال منتصف الموسم الماضي، عندما عوّض كريستيان هورنر، ويبدو أن ريد بول تريد التخلص من سمعتها القديمة، وبالتالي ستتعامل بشكل أفضل مع السائق الثاني، وقال ميكيس: "أولاً وقبل كل شيء، لا نُخفي حقيقة أننا بحاجة إلى تحسين أدائنا مع السيارة الثانية، نعم، لقد أحرزنا تقدماً مع يوكي تسونودا، لكن ليس بالمستوى الذي كنا نطمح إليه. لذا، نُدرك تماماً أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الجانب". وأضاف: "لا يوجد حلّ سهل. إنها معادلة معقدة، ونحن نتعامل معها على هذا الأساس. حالياً، نعتقد أن حجار يتمتع بسرعة مذهلة. فالمستوى الذي بدأ به العام الماضي، كان أمراً استثنائياً، يُضاهي أفضل السائقين، لكننا نؤمن أيضاً بأن السائقين العظماء والأبطال لا يكتفون بنقطة انطلاق ممتازة، بل يسعون إلى التطور. والأمر لا يقتصر على النضج أو تحسين التواصل مع المهندسين".