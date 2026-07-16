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حامل لقب كأس العالم.. قصة منافس استعصى على إنكلترا عبر التاريخ

كرة عالمية
إسطنبول

أيوب الحديثي

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أيوب الحديثي
صحافي رياضي عراقي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2018.
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16 يوليو 2026
لاعبو المنتخب الإنكليزي بعد لقاء الأرجنتين، 15 يوليو 2026 (دانييلا بورسيللي/Getty)
لاعبو المنتخب الإنكليزي بعد لقاء الأرجنتين، 15 يوليو 2026 (دانييلا بورسيللي/Getty)
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تبددت أحلام منتخب إنكلترا بالوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1966، حين حققت فوزها الوحيد في البطولة العالمية، بعد خسارة لقاء قبل النهائي بنسخة 2026 في الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين (1-2)، التي احتفلت بعودة رائعة أبقت آمالها قائمة في الفوز بلقب عالمي آخر.

ومع تراجع إنكلترا بشكل غير مفهوم إلى منطقتها الدفاعية في لقاء نصف النهائي الذي أقيم مساء الأربعاء، نجح رفاق ليونيل ميسي في تسجيل هدفين وبالتالي الانتصار باللقاء، لتتواصل عقدة إنكلترا أمام حامل لقب كأس العالم. ولم تعرف إنكلترا طريق الانتصار في أي مواجهة لها أمام حامل لقب المونديال، إذ خسرت جميع المباريات الأربع، لتتحول المنتخبات المتوجة بكأس العالم إلى عقدة تاريخية تطارد "الأسود الثلاثة" في البطولة.

لقاء الأرجنتين وإنكلترا في ملعب أتلانتا في 15 يوليو 2026 (هاري لانجر/Getty)
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وبحسب إحصائيات أوبتا، فقد سقط المنتخب الإنكليزي سابقاً أمام أوروغواي عام 1954، والبرازيل عام 1962، وفرنسا عام 2022، ليأتي الدور على الأرجنتين حاملة لقب 2022، لتضيف فصلاً جديداً من المعاناة الإنكليزية في مونديال 2026. وأخفق المدرب الألماني توماس توخيل في قيادة "الأسود الثلاثة" لنهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، رغم كم النجوم في تشكيلته، يتقدمهم هاري كين وجود بيلنغهام. وستلعب إنكلترا التي فشلت للمرة الثالثة في بلوغ النهائي بعد عامي 1990 و2018، مباراة المركز الثالث مع فرنسا يوم السبت المقبل في ميامي، فيما ستلعب الأرجنتين اللقاء النهائي يوم الأحد ضد إسبانيا.

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