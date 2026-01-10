حامل لقب كأس إنكلترا يودّع أمام فريق مغمور

- أحدث ماكلسفيلد، الفريق الناشط في الدرجة السادسة، مفاجأة كبيرة بإقصائه حامل لقب كأس إنكلترا كريستال بالاس 2-1، رغم الفارق الكبير بين الفريقين البالغ 117 مركزاً. - تأسس ماكلسفيلد إف سي قبل خمس سنوات وحقق ثلاث ترقيات في أربعة مواسم، ويقوده جون روني، شقيق النجم واين روني، رغم المأساة الأخيرة بوفاة مهاجمه الشاب إيثان ماكلاود. - تأهل مانشستر سيتي إلى الدور التالي بفوز كاسح 10-1 على إكسيتير سيتي، بينما تأهل نيوكاسل بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة ضد بورنموث.

فجّر ماكلسفيلد المغمور، الناشط في الدرجة السادسة، مفاجأة مدوية بإقصائه حامل لقب كأس إنكلترا كريستال بالاس 2-1 في الدور الثالث من أقدم مسابقة لأندية كرة القدم في العالم. ويفصل بين الفريقين 117 مركزاً، إذ يحتل ماكلسفيلد حالياً المركز الرابع عشر في دوري الدرجة السادسة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو بطل النسخة الماضية بعد فوزه على مانشستر سيتي في مايو/ أيار الماضي على ملعب ويمبلي.

وافتتح نادي شيشير، جنوب مانشستر، التسجيل عبر رأسية من قائده بول داوسون إثر ركلة حرة. وتلقى الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس هدفاً ثانياً بعد تسديدة غيّر اتجاهها بشكل أكروباتي إسحاق باكلي ريكيتس. وبدأ المشجعون يهتفون "نريد الثالث"، لكن الهدف الثالث في المباراة جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها الإسباني يريمي بينو. وعقب صافرة النهاية، اجتاح الجمهور ملعب "موس روز" الصغير، وكان بينهم مالك النادي روبرت سميثيرست، رجل الأعمال المحلي الذي يقف وراء هذه القصة الخيالية.

وتأسس ماكلسفيلد إف سي قبل خمس سنوات على أنقاض نادي ماكلسفيلد تاون، الذي كان ينشط في الدرجة الخامسة قبل إفلاسه. وبدأ من الدرجة التاسعة في موسم 2021-2022، وحقق ثلاث ترقيات في أربعة مواسم منذ ذلك الحين. وعاش الفريق الذي يقوده جون روني، الشقيق الأصغر للنجم الدولي السابق واين روني، مأساة قبل أقل من شهر بوفاة مهاجمه الشاب إيثان ماكلاود في حادث سير أثناء عودته من مباراة في الدوري.

وعبر مانشستر سيتي الوصيف إلى الدور التالي من كأس إنكلترا بفوز كاسح على إكسيتير سيتي من المستوى الثالث 10-1. وحسم سيتي المباراة منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً بأربعة أهداف للشاب ماكس ألين ورودري وبالنيران الصديقة مرتين عبر جايك دويل هايز وجايك فيتزواتر. واستهل سيتي الشوط الثاني مسجلاً الهدف الخامس بفضل ريكو لويس. وأضاف المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو السادس بعدما اقحمه المدرب الاسباني بيب غوارديولا أساسياً بعد يوم من انضمامه إلى سيتي قادماً من بورنموث في صفقة قدرت قيمتها بـ87 مليون دولار. ووقّع ابن الـ26 عاماً الذي سجّل 10 أهداف في الدوري الإنكليزي لكرة القدم هذا الموسم عقداً لمدة خمس سنوات ونصف سنة.

وسجل الهولندي تيجاني رايندرس ونيكو أورايلي الهدفين السابع والثامن، وأضاف راين ماكايدو التاسع، قبل أن يختتم ريكو لويس المهرجان بهدفه الثاني الشخصي له والعاشر لفريقه. وسجل جورج بيرش هدفاً شرفياً لإكسيتير سيتي. وعانى نيوكاسل لحجز مقعده في الدور الرابع من كأس إنكلترا بفوزه في مباراة مثيرة بركلات الترجيح على ضيفه بورنموث 7-6 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكاد الفريق الضيف يفرّط بتقدمه بهدف هافري بارنز بعدما ردّ بورنموث في غضون ست دقائق عبر أليكس سكوت والويلزي ديفيد بروكس وأدرك نيوكاسل التعادل بفضل أنتوني غوردون من ركلة جزاء، ليعود ويتقدم في الشوط الثاني الإضافي بالهدف الشخصي الثاني لبارنز، قبل أن يسجلّ الفريق الضيف هدف التعادل القاتل عبر البديل ماركوس تافيرنير.

(فرانس برس)