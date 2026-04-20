حاليلوزيتش: كرة القدم انتهت ويمكنهم إيقافي 10 سنوات

- أكد وحيد حاليلوزيتش، مدرب نادي نانت الفرنسي، أن كرة القدم انتهت بالنسبة له بعد تعادل فريقه مع ستاد بريست، معبراً عن غضبه من قرارات الحكم التي أثرت على نتيجة المباراة. - أشار حاليلوزيتش إلى طرد اللاعب دحمان تابيبو في الدقيقة 65، وحرمان الفريق من هدف في الوقت بدل الضائع، معتبراً أن الحكم الشاب كان غير عادل. - عبّر حاليلوزيتش عن استيائه من الوضع الحالي، مشيراً إلى أن الهبوط من الدوري الفرنسي أصبح أمراً واقعاً لفريقه، مطالباً بتوضيحات حول قرارات الحكم.

أكد مدرب نادي نانت الفرنسي البوسني وحيد حاليلوزيتش (73 عاماً) أن رياضة كرة القدم انتهت بالنسبة له، ووجه رسالة مباشرة إلى القائمين على الدوري الفرنسي بأن الطريق أصبح مفتوحاً أمامهم حتى يوقفوه عن العمل مدة 10 سنوات، بسبب رفضه ما فعله الحكم في المواجهة أمام ستاد بريست، واختتمت بالتعادل بهدف لمثله.

وقال وحيد حاليلوزيتش في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الاثنين: "أشعر بغضب كبير للغاية، لأنني لم أفهم حتى الآن السبب الحقيقي وراء طرد دحمان تابيبو من المواجهة أمام ستاد بريست في الدقيقة 65، ولعبنا بعشرة لاعبين فقط، وحرمنا من هدف في الوقت بدل الضائع، وهذا يعود إلى حكم شاب ما زال صغيراً".

وتابع حاليلوزيتش: "لقد طلب مني عدم الحديث عن الوقائع التي جرت خلال المواجهة بين نانت وستاد بريست في الدوري الفرنسي، حتى لا يتم اتخاذ قرارات ضدي، لكنني لا أبالي نهائياً، وأعتقد أنهم الآن سيعاقبونني بالإيقاف مدة عشر سنوات، وبالنسبة لي كرة القدم انتهت، لأنه عندما أرى وأشاهد الظلم لا بدّ لي من الردّ، رغم أن الكثير سيعتبرني متحيزاً كوني مدرب نانت، لكنني أطالب بالتوضيحات حول سبب قرارات الحكم، وعليهم احترامي بصفتي مديراً فنياً".

وختم مدرب نادي نانت الفرنسي البوسني وحيد حاليلوزيتش حديثه: "علينا أن نكون واقعيين الآن، والمواجهة أمام ستاد بريست كانت آخر أمل للفريق، لأننا كنا بحاجة إلى الفوز، حتى نستعيد الثقة بأنفسنا، وبدء سلسلة من النتائج الجيدة، لكنني أشعر بالغضب الكبير وخيبة الأمل مما فعله الحكم ضدنا، ومن الصعب عليّ أن أتقبل هذا الأمر"، في إشارة واضحة من قبل المدير الفني إلى أن فريقه لن يتمكن من البقاء في الدوري الفرنسي بدرجته الأولى في الموسم القادم، والهبوط أصبح أمراً واقعاً.