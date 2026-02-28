حالة طرد غريبة في الدوري التونسي بسبب مشجع.. الشريف يعلق

شهدت مباراة مستقبل المرسى والملعب التونسي، اليوم السبت، في الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري التونسي لكرة القدم، حالة طرد غريبة في صفوف الطرف الأول، والذي خسر المباراة في النهاية بنتيجة (0ـ4)، إذ كان التعادل مسيطراً قبل البطاقة الحمراء التي رُفعت في الشوط الأول، ليبقى الفريق قريباً من المراتب المهددة بالهبوط في نهاية الموسم، ذلك أن الدوري التونسي يشهد تنافساً قوياً على ضمان البقاء بين العديد من الأندية.

وطرد الحكم باديس بن صالح لاعب المستقبل عمر الطرايدي، بعد دخوله في مناوشات مع جماهير فريقه، ونجح أحد المشجعين في النزول إلى الميدان، وتبادل العنف مع اللاعب. وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن الحالة: "أثناء توقف اللعب، دخل الطرايدي في مناوشات مع أحد مشجعي فريقه، الذي دخل ميدان اللعب، وقام اللاعب بالاعتداء عليه مُستخدماً قوة مفرطة بالضرب بقبضة اليد على وجه المشجع، وهذا يُعدّ سلوكاً مشيناً يستوجب الطرد بغض النظر عن تصرف المشجع ودخوله ميدان اللعب، وكان قرار الحكم صحيحاً بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة".

ويشهد الدوري التونسي في المواسم الأخيرة تزايد الاحتجاجات من قبل المشجعين على نتائج الفرق وأداء اللاعبين، وقد توقفت بعض المباريات من الدوري في الموسم الحالي، بسبب الاعتداء على لاعبين أو مدربين أو حكام، مثل مباراة النادي البنزرتي والنادي الأفريقي التي انتصر بها الأفريقي جزائياً بعد الاعتداء على الحكم المساعد، كما أن مدرب مستقبل المرسى، عامر دربال، تعرض إلى اعتداء من جماهير الترجي الجرجيسي، ليتوقف اللقاء ويفوز المستقبل بالمباراة جزائياً أيضاً.