حالة تحكيمية فريدة في دوري أبطال آسيا... الشريف يفسر القرار

- شهدت مباراة شباب الأهلي الإماراتي وماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة جدلاً تحكيمياً بعد إلغاء هدف التعادل لشباب الأهلي بسبب خلل في عملية التبديل. - الخبير التحكيمي أوضح أن التبديل لم يتم بشكل صحيح، حيث لم يغادر اللاعب المستبدل الملعب قبل استئناف اللعب، مما أدى إلى إلغاء الهدف الذي سجله شباب الأهلي. - المسؤولية تقع على الحكم الرئيسي والحكم الرابع لعدم التنسيق في استكمال إجراءات التبديل، مما جعل الهدف غير صحيح وفقاً للقوانين.

شهدت المواجهة التي خسرها نادي شباب الأهلي الإماراتي أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حالة تحكيمية، كان بطلها الحكم الأسترالي شون إيفانز، الذي أثر قراره على النتيجة النهائية للمباراة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، رأيه حول إلغاء هدف التعادل، الذي سجله نادي شباب الأهلي الإماراتي ضد ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بقوله: "جرت عملية تبديل في الدقيقة 92 من عمر الوقت بدل الضائع بين هوتاكا ناكامور، الذي كان يجب أن يغادر ميدان اللعب عند خط المنتصف حيث كان يقف، فيما كان زميله هنري هيروكي موتشيزوكي، الموجود خارج ميدان اللعب يستعد للدخول".

وتابع: "لقد كان هناك خلل في عملية التبديل، لأنها لم تجرِ بخروج اللاعب المستبدل ودخول اللاعب البديل أثناء توقف اللعب، أي قبل استئناف اللعب بتنفيذ رمية التماس، وهذا شرط أساسي لصحة عملية التبديل وإتمامها، اللاعب المستبدل هوتاكا ناكامور لم يغادر ميدان اللعب، إلا بعد تنفيذ لاعب شباب الأهلي الإماراتي رمية التماس، وبالجانب الآخر، كان يجب أن يدخل اللاعب البديل هنري هيروكي موتشيزوكي الملعب أيضاً أثناء توقف اللعب، وبالتالي ما حدث كان خاطئاً، لأن عملية التبديل لا تجري إلا بخروج البديل ودخول المستبدل أثناء توقف اللعب، وما حدث تم بعد عملية تنفيذ رمية التماس، أي أن اللعب لم يكن متوقفاً".

وأوضح: "أصبحت الكرة في اللعب، والحكم تابع قيام شباب الأهلي الإماراتي بتسجيل الهدف، لكن هناك خلل بعدم تطبيق إجراءات عملية التبديل التي ذكرتها، وبالتالي لا صحة للهدف الذي سجله الفريق الإماراتي الذي كان عليه انتظار استكمال إجراءات التبديل، وبخاصة أن الحكم الأسترالي شون إيفانز كان ينظر أساساً باتجاه عملية تنفيذ رمية التماس، لكنه لم يكن مطلعاً على تفاصيل عملية التبديل، وإتمام إجراءاتها بالكامل قبل استئناف اللعب".

وختم الشريف حديثه: "المسؤولية تقع على عاتق الحكم الرئيسي وأيضاً على الحكم الرابع، لعدم التنسيق والتعاون الكافي لاستكمال إجراءات التبديل، وفي حال جرى استئناف اللعب من رمية التماس، كان على الحكم الرابع إبلاغ الحكم الرئيسي بأنّ عملية التبديل لم تستكمل إجراءاتها، وبالتالي عملية تنفيذ رمية التماس كانت متسرعة وغير صحيحة، وعليه فإن الهدف الذي أحرزه شباب الأهلي الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لم يكن صحيحاً".