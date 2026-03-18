- شهدت مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد حالات تحكيمية مثيرة، حيث اعترض ريال مدريد على قرار تسلل فينيسيوس جونيور، وطالب بتدخل تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد من برناردو سيلفا. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة موقف فينيسيوس جونيور وعدم وجود تسلل، واعتبر لمسة اليد متعمدة، مما أدى إلى احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح ريال مدريد بعد مراجعة تقنية الفيديو. - أُلغي هدف لمانشستر سيتي بسبب تسلل جيريمي دوكو، وهدف آخر لريال مدريد بسبب تسلل فينيسيوس جونيور، مما يبرز دقة القرارات التحكيمية في المباراة.

شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، عدداً من الحالات التحكيمية، ضمن منافسات إياب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ودعت فيها كتيبة المدرب بيب غوارديولا المسابقة القارية، بعد خسارتهم بمجموع المباراتين (5-1).

واعترض نجوم نادي ريال مدريد في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، على قرار الحكم المساعد برفع رايته، بوجود حالة تسلل على فينيسيوس جونيور، الذي طالب بتدخل تقنية الفيديو المساعد "فار"، من أجل احتساب ركلة جزاء لصالحه، بعدما قام قائد مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، بلمس الكرة بيده، وحرمان كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا من هدف محقق، الأمر الذي دفع القائمين على التقنية إلى استدعاء قاضي المواجهة، الفرنسي كليمان توربان، حتى يشاهد اللقطة على الشاشة، ويعود بعدها إلى احتساب ركلة جزاء للفريق الملكي وطرد نجم السيتي.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف رأيه بقوله: "هجمة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 17، وكانت الكرة بحوزة فيديريكو فالفيردي، الذي مرر كرة بينية قصيرة نحو فينيسيوس جونيور، الذي كان قريباً من خط التماس، وفي لحظة تمرير الكرة كان البرازيلي في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن روبن دياز آخر ثاني مدافع كان يقوم بعملية تغطية، كونه أقرب إلى خط مرماه".

وتابع: "استمر اللعب دون وجود راية من قبل الحكم المساعد، ومن ثم دخل فينيسيوس جونيور إلى منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقدمه اليمنى لتصطدم بالقائم الأيسر لحارس مرمى مانشستر سيتي الإنكليزي، لتصل إلى أحد لاعبي ريال مدريد، الذي عاد وأعطاها إلى البرازيلي، الذي كان موجوداً عند حدود منطقة المرمى، وسدد الكرة بقدمه اليسرى، باتجاه مرمى الفريق الخصم، حيث كان يقف برناردو سيلفا على خط المرمى وقريباً من القائم الأيسر، وكان يضع يديه خلفه في محاولة لتفادي عملية لمسة اليد".

وأوضح: "عندما شعر برناردو سيلفا أن الكرة ستتجاوزه، قام بتحريك مرفق وذراع اليد اليسرى باتجاه الكرة، وتم منع الكرة من العبور إلى المرمى، وقام بعدها الحكم المساعد برفع رايته بوجود حالة تسلل، وطلبت حجرة الفار من الحكم الفرنسي التريث، وعدم استئناف اللعب لحين التحقق، وتبين أنه لا وجود لأي حالة تسلل، وبالتالي هناك لمسة يد متعمدة من قبل قائد مانشستر سيتي منعت هدفاً مؤكداً، ليقرر الحكم الفرنسي كليمان توربان طرد البرتغالي واحتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً".

وحول إلغاء هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 63، أوضح الشريف: "نفذ ريال مدريد ركلة ركنية، لكن مانشستر سيتي عمل على تنفيذ هجمة مرتدة سريعة، بقيادة ريان شرقي، الذي مرر الكرة بينية خلف مدافعي الفريق الملكي، صوب زميله جيريمي دوكو، الذي أحرز هدفاً، لكن الحكم المساعد رفع رايته، التي احتفظ بها، لأن دوكو كان في موقف تسلل خلف آخر ثاني مدافع، وهو فران غارسيا، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً، بعدم وجود هدف للفريق الإنكليزي".

وعن إلغاء هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 83، قال الشريف: "وصلت الكرة إلى إدواردو كامافينغا، الذي مررها بينية إلى زميله فينيسيوس جونيور، الموجود في موقف تسلل، لأنه كان متقدماً على مدافع مانشستر سيتي، ناثان أكي، والحكم المساعد احتفظ برايته دون أن يرفعها، حتى انتهاء الهجمة التي انفرد بها البرازيلي، وسدد وتصدى لها حارس المرمى، لتعود إلى فيديريكو فالفيردي، الذي سجل هدفاً، لكن بعد انتهاء الهجمة، رفع الحكم المساعد رايته، وبالتالي قرار الحكم المساعد كان صحيحاً بإلغاء هدف الفريق الملكي".