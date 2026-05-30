حالات تحكيمية تثير التساؤلات في نهائي دوري الأبطال.. الشريف يفسر

- شهدت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال حالات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث لم تُمنح ركلة جزاء لباريس في الدقيقة 16 بسبب لمس الكرة ليد بوكايو ساكا بشكل غير متعمد. - في الدقيقة 62، حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء صحيحة بعد عرقلة كريستيان موسكيرا لخفيتشا كفاراتسخيليا داخل منطقة الجزاء، وأكدت تقنية الفار صحة القرار. - في الدقيقة 102، طالب أرسنال بركلة جزاء، لكن الحكم قرر استمرار اللعب بعد سقوط نونو مينديز بسبب جذب نوني مادويكي له، مما جعل القرار صحيحًا.

شهدت المواجهة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتصر فيها باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح (4-3)، السبت، عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة حول صحة قرارات الحكم الألماني دانيال سيبرت.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه حول عدم منح باريس سان جيرمان ركلة جزاء ضد أرسنال في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول في المواجهة النهائية بقوله: "رفعت الكرة داخل منطقة جزاء الفريق الإنكليزي، وتم إبعادها لتصل إلى بوكايو ساكا الموجود داخل منطقة الجزاء، واصطدمت الكرة بالأرض أمامه وارتدت إلى الأعلى".

وتابع: "لامست الكرة الساق اليسرى لبوكايو ساكا الذي حاول لعبها، لترتفع باتجاه صدره وترتد منه نحو الذراع اليسرى، وهناك لمسة يد ولا وجود لمخالفة في هذه الحالة، لأن نجم أرسنال حاول لعب الكرة ولمسها، واصطدمت الكرة بصدره وبعدها ذهبت لتلامس يده، التي كانت في وضعية طبيعية ولم تجعل جسمه أكبر بشكل غير طبيعي، بالإضافة إلى أنه لم يقم بأي حركة إضافية في محاولة لوقف الكرة أو منع مروره، وبالتالي قرار الحكم القريب باستمرار اللعب وعدم وجود ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي كان صحيحاً".

وحول ركلة الجزاء التي حصل عليها باريس سان جيرمان في الدقيقة الـ62 من عمر الشوط الثاني، أجاب الشريف: "وصلت الكرة إلى خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي مرر الكرة إلى زميله عثمان ديمبيلي الموجود خارج منطقة الجزاء، فأعاد الكرة إلى الجورجي الذي تحرك إلى داخل منطقة الجزاء لاستلامها، لكن الظهير الأيمن لنادي أرسنال كريستيان موسكيرا حاول التحرك للوصول إلى الكرة قبل المهاجم".

وأردف: "قام كريستيان موسكيرا على أثرها بعملية زحلقة حتى يصل إلى الكرة مبكراً باستخدام قدمه وساقه اليسريين، لكن ساقه اليسرى أخطأت واصطدمت بأعلى الساق اليمنى لخفيتشا كفاراتسخيليا، الذي سقط داخل منطقة الجزاء، وبالتالي أطلق الحكم صافرته معلناً عن ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان، فكان قراره صحيحاً، ودعمته تقنية الفار التي أقرت صحة قراره المتخذ".

وعن مُطالبة نادي أرسنال بركلة جزاء ضد باريس سان جيرمان في الدقيقة الـ102،من عمر الشوط الإضافي الأول، قال الشريف: "هجمة لصالح الفريق الإنكليزي، والكرة كانت بحوزة نوني مادويكي الذي دفع الكرة من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها، ولاحقه الظهير الأيسر نونو مينديز الذي كان ينافس خصمه بعدما وضع كتفه على كتف منافسه حتى يصل إلى الكرة".

وختم جمال الشريف حديثه: "قام نوني مادويكي بإمساك منافسه من أعلى ذراعه اليمنى مستخدماً يده اليسرى، وجذبه إلى الأمام، ما جعل نونو مينديز يختل توازنه ويسقط، ليستغل نجم أرسنال الأمر، وسقط مع منافسه حتى يقوم بإيهام الحكم بوجود ركلة جزاء، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب، وقراره صحيح، والخطأ بحق نوني مادويكي الذي جذب منافسه وأسقطه".