- شهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا حالات تحكيمية مثيرة، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لأتلتيكو في الدقيقة 18، حيث رأى الخبير جمال الشريف أن قرار الحكم كان صحيحاً بعدم احتسابها. - في الدقيقة 41، طُرد مدافع برشلونة بعد تدخل تقنية الفار، حيث ألغيت البطاقة الصفراء واستبدلت بالحمراء، بعدما تبين أن مهاجم أتلتيكو كان في موقف صحيح للسيطرة على الكرة. - قرارات الحكم أثارت الجدل، لكن الخبير التحكيمي أكد صحتها، مما يعكس أهمية تقنية الفار في تحسين دقة القرارات التحكيمية.

شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد في ملعب كامب نو، مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بقوله: "هجمة لصالح الروخيبلانكوس، وصلت الكرة فيها إلى ناهويل مولينا، الذي لعبها لداخل عمق منطقة الجزاء، وحرك هنا جيرارد مارتن قدمه اليمنى لتلامس الكرة قدمه، ولتنحرف وتصطدم بالأرض، لترتقي إلى الأعلى".

وتابع: "توجهت الكرة نحو باو كوبارسي، الذي اصطدمت الكرة بيده اليمنى، التي كانت في وضعية طبيعية ولم تقم بأي حركة إضافية لقطع الكرة، والأهم بالطبع أن الكرة جاءت من زميله جيرارد مارتن، الذي لعب الكرة فتغير مسارها وانحرفت، وقرار الحكم باستمرار اللعب كان صحيحاً، ولا وجود لركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد ضد برشلونة".

وحول طرد مدافع برشلونة في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، أجاب الشريف: "رفعت الكرة خلف مدافعي الفريق الكتالوني باتجاه جوليانو سيميوني، الذي كان موجوداً في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن باو كوبارسي، كان يغطي التسلل كآخر ثاني مدافع، والكرة اصطدمت بالأرض وغيرت قليلاً من مسارها، لكنها بقيت قريبة من سيطرة مهاجم أتلتيكو مدريد، الذي كان قريباً من المرمى ومواجهاً له، ولديه القدرة على السيطرة على الكرة، ويضاف إليها أنه لا يوجد هناك أي مدافع قادر على منافسته على الكرة".

وأوضح: "الحكم اتخذ قراراً بتوجيه بطاقة صفراء نحو مدافع برشلونة الإسباني، واحتساب ركلة حرة مباشرة لأتلتيكو مدريد، لكن تقنية الفار طلبت من الحكم مشاهدة الحالة على الشاشة، وتبين له الشروط الأربعة، التي قمنا بتبيانها، وتحققت بالكامل، وعاد ليلغي البطاقة الصفراء بحق كوبارسي، ويشهر البطاقة الحمراء في وجهه، وبالتالي قراره النهائي كان صحيحاً".