- شهدت مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر حالات تحكيمية مثيرة، أبرزها ركلة جزاء صحيحة للمغرب في الدقيقة التاسعة بعد عرقلة واضحة لإبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء. - في الدقيقة 41، لم تُحتسب ركلة جزاء للمغرب بعد تدخل تقنية الفار، حيث تبين وجود لمسة يد على إبراهيم دياز قبل العرقلة، مما جعل قرار الحكم بعدم احتساب الركلة صحيحاً. - تقنية الفار لعبت دوراً حاسماً في توضيح الحالات التحكيمية، مما ساهم في اتخاذ قرارات دقيقة خلال المباراة.

شهدت مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بين منتخبي المغرب وجزر القمر، مساء الأحد، عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات بين الجماهير حول صحتها.

وتحدث الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب المغرب في الدقيقة التاسعة بقوله: "سيطر إبراهيم دياز على الكرة، وتقدم إلى داخل منطقة جزاء منتخب جزر القمر، وحاول لعب الكرة بقدمه اليسرى التي اصطدمت بالقدم اليسرى لإياد محمد، لتعود مرة أخرى إلى مهاجم أسود الأطلس".

وتابع: "استطاع إبراهيم دياز دفع الكرة إلى الأمام، رغم أن إياد محمد عندما مدّ قدمه وساقه اليسريين، حدث تلامس على مستوى الكرة، لكن مهاجم المغرب أكمل طريقه وعاود الاستحواذ على الكرة من جديد، وحاول أن يلعب الكرة بقدمه اليمنى، إلا أن منافسه مدّ قدمه وساقه اليسريين حتى يصل إلى الكرة التي فشل في بلوغها، وقام بعرقلة واضحة باستخدام ركبته وأسفل الفخذ على الركبة اليسرى لمنافسه، ما أدى إلى سقوط دياز داخل منطقة الجزاء قريباً من خط المرمى، والحكم لم يتردد باحتساب ركلة جزاء، وقراره كان صحيحاً".

وكشف الشريف عن السبب وراء عدم احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقيقة الـ41 بقوله: "عادت الكرة من سفيان رحيمي ومدافع جزر القمر باتجاه إبراهيم دياز الذي كان يتحرك بسرعة، واصطدمت الكرة بجزء من جسمه، وذهبت بعيداً عنه، لكنه حرك يده اليمنى حتى يمنع الكرة من تجاوزه، ويعيد السيطرة عليها، وهنا كان يتحرك خلفه زايدو يوسف، الذي قام بعرقلة منافسه من الخلف، باستخدام فخذه وساقه اليمنى التي لامست قدم دياز من الخلف، ما أدى إلى سقوطه داخل منطقة الجزاء".

وأردف: "طالب نجوم المغرب بركلة الجزاء، وتدخلت تقنية الفار، وطلبت من الحكم مراجعة الحالة بأكملها، لتقر بوجود لمسة يد سبقت مخالفة العرقلة، ومِن ثمّ كان قرار الحكم صحيحاً، باحتساب مخالفة على إبراهيم دياز الذي لمس الكرة بيده، والفار ساهم في توضيح الحالة والتحقق من وجود لمسة يد على إبراهيم دياز".