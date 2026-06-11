حافلة تجبر لاعبي منتخب التشيك على العودة سيراً إلى مقر الإقامة

- واجه منتخب التشيك موقفاً غريباً خلال التحضيرات لكأس العالم 2026، حيث توقفت حافلتهم بعد انعطاف خاطئ، مما أجبر اللاعبين على العودة سيراً على الأقدام إلى مقر إقامتهم. - تسبب الحادث في شلل حركة المرور لمدة ساعة في زابوبان، مما أدى إلى تأخير السائقين الآخرين. - كشفت هذه الحادثة عن تحديات تنظيمية في البطولة، حيث اشتكى بعض المنتخبات من ضعف المنشآت الرياضية، مما أثر على استعداداتهم للمباريات.

واجه لاعبو منتخب التشيك لكرة القدم موقفاً غريباً خلال التحضيرات لمباراتهم الافتتاحية في كأس العالم 2026 التي ستجمعهم في الساعة الخامسة من صباح الجمعة بمنتخب كوريا الجنوبية، في استاد غوادالاخارا في المكسيك، في منافسات المجموعة الأولى. واضطرّ لاعبو منتخب التشيك إلى العودة إلى مقرّ إقامتهم سيراً على الأقدام بعد مشكل واجه الحافلة التي كانت تقلهم بعد نهاية التدريبات.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الخميس، التفاصيل، حيث أكد أن حافلة المنتخب التشيكي توقفت عن السير بعد انعطاف خاطئ على طريق مزدحم. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فقد شُلّت حركة المرور مدة ساعة في زابوبان، وهي مدينة قريبة من غوادالاخارا، كما اضطر السائقون للانتظار حتى مرور الحافلة قبل إكمال رحلتهم. وفي نهاية المطاف، اضطر لاعبو منتخب التشيك إلى إكمال الرحلة سيراً على الأقدام للوصول إلى أماكن إقامتهم، باعتبار أنه كان من الصعب على الحافلة مواصلة طريقها سريعاً.

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وأكد الموقع الفرنسي أن الحادث الأخير يكشف أن هذه البطولة في أميركا الشمالية تختلف تماماً عن غيرها من النسخ من كأس العالم، بما أن العديد الأزمات طفت على سطح الأحداث في الأيام الماضية والتي تؤكد أن الاستعداد لم يكن مثالياً لأهم بطولة كرة قدم في العالم، وقد تذمّر بعض المنتخبات من ضعف المنشآت الرياضية وخاصة ملاعب التمارين، وغيرها من الصعوبات الأخرى التي قد تمنع الفرق من الإعداد الجيد للمباريات.