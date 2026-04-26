حارس يفقد أعصابه ويوجه لكمة لمنافسه في دوري الدرجة الثانية الإسباني

- شهدت مباراة ريال سرقسطة وهويسكا في دوري الدرجة الثانية الإسباني فوضى كبيرة بعد أن وجه حارس مرمى ريال سرقسطة إستيبان أندرادا لكمة وحشية لمنافسه خورخي بوليدو، مما أدى إلى طرده. - أندرادا فقد أعصابه بعد كلمات من بوليدو، مما أشعل شجاراً بين اللاعبين وحوّل الملعب إلى حلبة مصارعة في الدقائق الأخيرة من المباراة. - من المتوقع أن يواجه أندرادا عقوبة قاسية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد تصل إلى إيقافه عن اللعب لمدة 10 مباريات، لتكون درساً في ضبط النفس.

خرج حارس مرمى نادي ريال سرقسطة إستيبان أندرادا (35 عاماً) عن النص بشكل كبير، بعدما وجه لكمة وحشية لمنافسه في فريق هويسكا خورخي بوليدو في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني مساء الأحد، والتي شهدت حالة من الفوضى بين اللاعبين بسبب تلك الحادثة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هويسكا حسم اللقاء بهدف نظيف، لكن قبل نهاية المواجهة، وتحديداً في الوقت بدل الضائع، قام لاعب الفريق الفائز خورخي بوليدو بتوجيه كلمات إلى حارس مرمى ريال سرقسطة إستيبان أندرادا الذي لم يستطع ضبط أعصابه بعدما قام بدفع منافسه الذي سقط، ليسارع الحكم إلى توجيه البطاقة الصفراء الثانية ويطرد حامي العرين.

وأوضحت أن حارس مرمى نادي ريال سرقسطة إستيبان أندرادا فقد أعصابه بشكل نهائي بعدما سمع كلمات من منافسه، ليسارع مباشرة صوب لاعب هويسكا، ويقوم بتوجيه لكمة وحشية جعلته يسقط أرضاً، الأمر الذي أشعل الأمور في الدقائق الأخيرة، بعدما تحول الملعب إلى ما يشبه حلبة المصارعة، بسبب الشجار الذي اندلع بين الجميع.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن حارس مرمى نادي ريال سرقسطة الأرجنتيني إستيبان أندرادا يستعد لتلقي عقوبة قاسية من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث من المتوقع إيقافه عن اللعب مدة 10 مواجهات كاملة، الأمر الذي سيجعله يتعلم درساً في كيفية التحكم بأعصابه، وعدم ضرب منافسيه بهذه الطريقة الوحشية التي ستواصل جماهير الرياضة تذكرها خلال السنوات القادمة.