حارس نانت يخطف الأضواء في فرنسا: ادعى الإصابة ليفطر النجوم في رمضان

خطف حارس نادي نانت، البرتغالي أنتوني لوبيز (35 عاماً)، الأضواء وبقوة، خلال المباراة ضد لوهافر، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما نجح بالتحايل على القانون الذي فرضته رابطة الدوري الفرنسي، التي تمنع إيقاف المواجهات لأسباب دينية، عكس ما يحدث في المسابقات الأوروبية، التي تمنح النجوم الصائمين فرصة الإفطار عند أذان المغرب.

وفي الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني من المواجهة، سقط حارس مرمى نادي نانت، أنتوني لوبيز، على أرضية الملعب، مدعياً تعرضه لآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي لفريقه، وإيقاف اللعب لدقائق عدّة، الأمر الذي جعل جميع النجوم المسلمين في قلب الملعب، بالذهاب مباشرة، حتى يتناولون بعض السوائل والتمور لكسر صيامهم.

وبعدما نجح النجوم المسلمون في كسر صيامهم، ونيل وقتهم الكافي، نهض حارس نادي نانت، أنتوني لوبيز، مباشرةً، ولم يبد حامي العرين نهائياً تأثره بالإصابة، التي ادعى تعرضه لها خلال المواجهة، ما يعكس روح التضامن، التي أراد صاحب 35 عاماً تقديمها للجميع، وبخاصة أنه فريقه استطاع تحقيق الانتصار بهدفين مقابل لا شيء، ما رفع رصيدهم إلى 17 نقطة.

