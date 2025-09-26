حارس منتخب الجزائر يعترف: استبعادي الأخير كان صفعة على وجهي

- يعيش الحارس الجزائري أنتوني ماندريا فترة صعبة بعد استبعاده من معسكر المنتخب الوطني، واصفاً القرار بـ"صفعة" تلقاها بعد ثلاث سنوات من الحضور المستمر. - غياب ماندريا يأتي في ظل تغييرات كبيرة في مركز حراسة المرمى، مع دخول لوكا زيدان كخيار جديد، مما يزيد من تعقيد المنافسة ويجعل ماندريا أمام تحديات أكبر. - رغم الاستبعاد، يظل ماندريا متفائلاً ومصمماً على العودة، مؤكداً دعمه للمنتخب واستعداده للعمل بجدية لاستعادة مكانه في الفريق.

يعيش الحارس الجزائري والمحترف في كان الفرنسي أنتوني ماندريا (28 عاماً) فترة صعبة مع منتخب بلاده، بعدما وجد نفسه خارج حسابات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) في معسكر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو الذي اعتاد الحضور دوماً منذ ثلاث سنوات تقريباً. ومع استمرار تجاهله واحتمال غيابه مجدداً عن قائمة معسكر أكتوبر/ تشرين الأول الذي سيلعب خلاله "الخُضر" مباراتين حاسمتين ضد الصومال وأوغندا في ختام تصفيات كأس العالم 2026، خرج ماندريا عن صمته متحدثاً عن هذه المرحلة الدقيقة، واصفاً قرار استبعاده بـ"صفعة تلقاها في وجهه".

ونشرت صحيفة "واست فرانس" الفرنسية، أمس الخميس، تصريحات قوية لأنتوني ماندريا أكد فيها أنه عاش صدمة حقيقية عندما علم بغيابه عن معسكر الجزائر الأخير، إذ قال: "بصراحة، كانت صدمة. خلال ثلاث سنوات كنت حاضراً في كل المعسكرات، ولم أغب إلا بسبب الإصابات. لن أكذب، لقد شعرت أنها صفعة على وجهي، لكنني لن أجادل في قرارات المدرب، سأحترمها دائماً". وأضاف: "أفهم منطق بيتكوفيتش الذي لا يريد استدعاء لاعب في دوري الدرجة الثالثة، لكن أدائي وحده سيُغير رأيه، وسأبقى جاهزاً إذا ما قرر استدعائي من جديد".

وجاء غياب ماندريا عن قائمة "الخُضر" في ظل التغييرات الكبيرة التي يشهدها مركز حراسة المرمى في المنتخب الجزائري بعد دخول حارس غرناطة الاسباني لوكا زيدان (27 عاماً)، نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، ضمن الخيارات الرسمية للمدرب بيتكوفيتش، وهو ما زاد من تعقيد وضعية حارس نادي كان الذي يجد نفسه أمام منافسة أكثر صعوبة من أي وقت مضى، كما أن الأداء المتواضع لبعض الحراس المحليين في المنافسات الأخيرة جعل الجهاز الفني يتجه إلى البحث عن أسماء جديدة تمنح الإضافة، في وقت كان يُفترض أن يكون ماندريا أحد الأسماء الأساسية بالنظر إلى تجربته السابقة مع المنتخب.

ورغم ذلك، يرفض ماندريا الاستسلام، إذ أوضح: "سأبقى دائماً أول مشجع للجزائر، إذا لم أُدعَ، فسأواصل العمل بجدية أكبر، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن متى أتيحت لي الفرصة مجدداً". وبذلك، يبعث حارس "الخضر" السابق برسالة واضحة تؤكد تمسكه بالعودة وحفاظه على الأمل رغم الصفعة التي تلقاها، في وقت تتواصل فيه ورشة التغييرات التي يقودها بيتكوفيتش لإعادة بناء المنتخب بعد فترة من التراجع في النتائج والأداء.