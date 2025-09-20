- شيرخان كالمورزا، حارس مرمى كايرات ألماتي، دخل تاريخ دوري أبطال أوروبا كأحد أصغر الحراس مشاركة، بعمر 18 عاماً و96 يوماً، بعد مشاركته أمام سبورتينغ لشبونة. - رغم قلة خبرته الاحترافية، تألق كالمورزا بتصديه لركلة جزاء من قائد سبورتينغ، مورتن هيلماند، مما عزز حضوره في البطولة الأوروبية. - الفوارق المالية والفنية بين الفريقين كانت واضحة، حيث تبلغ قيمة كايرات 12.73 مليون يورو فقط، مقارنة بـ434.4 مليون يورو لسبورتينغ، الذي فاز بنتيجة 4-1.

دخل حارس مرمى فريق كايرات ألماتي الكازاخستاني شيرخان كالمورزا (18 عاماً) تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح ثالث أصغر حارس مرمى يشارك في أعرق مسابقات القارة الأوروبية، وذلك خلال مباراة فريقه أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الخميس، ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري، وقد دوّن كالمورزا اسمه في سجلات البطولة وهو بعمر الـ18 و96 يوماً فقط، ليكتب بداية استثنائية لمسيرته الكروية.

وفي هذا الإطار، سلّط موقع ترانسفير ماركت العالمي، أمس السبت، الضوء على الحارس الثالث لفريق كايرات ألماتي شيرخان كالمورزا، الذي وجد نفسه فجأة تحت أضواء دوري الأبطال، فقد سافر الشاب الكازاخي نحو 7000 كيلومتر برفقة فريقه إلى البرتغال لخوض أول مباراة في تاريخ النادي بالبطولة، قبل أن يُستدعى للعب أساسياً رغم أن رصيده من المباريات الاحترافية لم يتجاوز 77 دقيقة قبل هذه الليلة التاريخية.

ونال كالمورزا في الجولة الماضية من الدوري الكازاخي فرصة الظهور لأول مرة حين دخل بديلاً لزميله تميرلان أناربكوف في مواجهة أكتوبي، التي انتهت بفوز كايرات بنتيجة هدف من دون رد، وساعدت مشاركة الشاب الفريق على حصد ثلاث نقاط ثمينة، وشكلت بداية مثالية لمسيرته، لكن إصابة أناربكوف لاحقاً وضعت الجهاز الفني أمام معضلة، خاصة مع غياب الحارس الأول ألكسندر زاروتسكي، ليُفتح الطريق أمام كالمورزا للظهور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وعاش الحارس الشاب لحظة فارقة في مسيرته القصيرة، ففي الدقيقة الـ21 من اللقاء أمام سبورتينغ لشبونة، تسبب زميله ألكسندر مرينسكي بركلة جزاء، فتقدّم قائد الفريق البرتغالي مورتن هيلماند لتنفيذها، ورغم محاولة المخادعة، إلا أن كالمورزا مدّ قدمه اليمنى وتصدى ببراعة، في لقطة لافتة عززت حضوره، خصوصاً أن القيمة السوقية لهيلماند وحده تفوق بأربع مرات القيمة الإجمالية لكامل فريق كايرات ألماتي.

أما على مستوى النتيجة، فقد أظهرت الفوارق المالية والفنية واقع المواجهة، إذ لا تتعدى القيمة السوقية لفريق كايرات ألماتي 12.73 مليون يورو، ليكون الفريق الأقل بين أندية البطولة، بينما تبلغ قيمة سبورتينغ لشبونة 434.4 مليون يورو، ويضم 13 لاعباً تفوق قيمتهم السوقية قيمة الفريق الكازاخي كاملاً، وانعكس ذلك على أرضية الميدان بفوز بطل البرتغال بنتيجة (4-1) عبر ثنائية فرانسيسكو ترينكاو (44 و65)، وهدفي أليسون سانتوس (67) وجيوفاني كويندا (68)، فيما أحرز إدملسون الهدف الوحيد للفريق الكازاخي.