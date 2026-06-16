- تألق حارس الرأس الأخضر، دياس جوزيمار فوزينها، في مباراة كأس العالم ضد إسبانيا، حيث تصدى لهجمات بطل العالم 2010، مما ساهم في تعادل الفريقين، وهو إنجاز يُعتبر بمثابة انتصار لمنتخب الرأس الأخضر. - فوزينها، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وحقق شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام من 20 ألفاً إلى أكثر من خمسة ملايين. - تعادل إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف كان من أولى مفاجآت مونديال 2026، مما أضاف إثارة للمجموعة الثامنة التي تضم السعودية وأوروغواي.

دوّن حارس مرمى الرأس الأخضر، دياس جوزيمار فوزينها، البالغ من العمر 40 عاماً وصاحب القيمة السوقية التي تبلغ 50 ألف يورو، اسمه بحروف من ذهب في سجلات كأس العالم بعدما كان بطلاً في لقاء إسبانيا الذي جرى، الاثنين، في افتتاح منافسات المجموعة السابعة ضمن منافسات كأس العالم.

الحارس، الذي يلعب في تشافيس البرتغالي في دوري الدرجة الثانية، لم يمنعه ذلك من أن يكون الأفضل في المباراة أمام كتيبة بطل العالم 2010 وأبناء المدرب لويس دي لا فوينتي، بفضل تصدياته التي أحبطت معظم هجمات إسبانيا في مباراة كانت شاهدة على تألقه اللافت في اللقاء. وساهمت تصديات فوزينها في تقاسم المنتخبين نقاط المواجهة، وهو التعادل الذي يقاس بطعم الانتصار لمنتخب الرأس الأخضر، لكن تألق الحارس لم يكن داخل حدود الملعب، بل فاجأ الجميع حينما حصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، ثم أكمل إبداعاته غير المتوقعة في صفحات التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، فإن فوزينها حظي بصعود صاروخي على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ كان الحارس يملك فقط 20 ألف متابع على حسابه في إنستغرام قبل بداية المباراة أمام إسبانيا، لكن أداءه البطولي أمام رجال دي لا فوينتي دفعه إلى تجاوز حاجز الخمسة ملايين متابع خلال بضع ساعات فقط.

وكان حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر قد قال بعد اللقاء في تصريحات للصحافيين حول تألقه وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في اللقاء: "عملنا كثيراً من أجل هذا. كنّا نعرف أننا نلعب أمام واحد من أفضل المنتخبات في العالم، لكننا ندرك أيضاً جودتنا. عملنا من أجل هذا اليوم الكبير، وكنا نعرف أن الأمر سيكون صعباً جداً، لكننا سعداء للغاية". وشكّل تعادل إسبانيا مع الرأس الأخضر سلبياً بدون أهداف، أولى مفاجآت مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ليتقاسم المنتخبان نقطة اللقاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً المنتخب السعودي إلى جانب منتخب أوروغواي.