كشفت تقارير إعلامية بريطانية أنّ حارس مانشستر سيتي الإنكليزي جيمس ترافورد (23 عاماً)، منفتح على الرحيل عن صفوف الفريق السماوي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، وذلك من أجل إنقاذ حلمه بالمشاركة مع منتخب "الأسود الثلاثة" في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية أمس الثلاثاء، فإن ترافورد مستعد لمغادرة مانشستر سيتي بعد خمسة أشهر فقط على عودته إلى النادي قادماً من بيرنلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 27 مليون جنيه إسترليني. وكان ترافورد ضمن أكاديمية مانشستر سيتي حتى عام 2023، قبل أن يستخدم النادي بند أحقية المطابقة لخطف توقيعه من نيوكاسل يونايتد في يوليو/ تموز المنصرم.

وأضافت الصحيفة أن حارس مانشستر سيتي كان يعتقد أنه حصل على انطباع بأن يكون الحارس الأول في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا هذا الموسم، بعد انتقال البرازيلي إيدرسون إلى فنربخشة التركي، وبينما بدأ أول ثلاث مباريات في البريمييرليغ، إلا أنّ التعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي السابق، وضعه مباشرة على دكة البدلاء.

ولا يخدم هذا الوضع طموحات ترافورد في دخول قائمة المدير الفني لمنتخب إنكلترا توماس توخيل لنهائيات كأس العالم، إذ شدّد المدرب الألماني على أنه سيستدعي فقط اللاعبين الذين يشاركون بانتظام مع أنديتهم لخوض المونديال المقبل، وبالتالي، فإن ترافورد منفتح على الرحيل عن سيتي في سوق الانتقالات الشتوي، وهو حريص بشدة على الحصول على دقائق لعب منتظمة وفرصة لإزاحة جوردان بيكفورد من التشكيلة الأساسية لتوخيل قبل البطولة.

وكان نيوكاسل قد تابع تطور ترافورد لسنوات، ومن المتوقع أن يحاول التعاقد معه مجدداً في يناير/ كانون الثاني المقبل، علماً أن قيمة الحارس الإنكليزي، الذي شارك مع مانشستر سيتي في ست مباريات فقط وكانت آخرها يوم الثلاثاء الماضي في الخسارة أمام باير ليفركوزن الألماني (0-2) في دوري أبطال أوروبا، ارتفعت خلال الموسم الماضي عندما استقبل فريقه السابق بيرنلي 16 هدفاً فقط في 46 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإنكليزي "تشامبيونشيب"، ومع ذلك، يبقى مستقبله الدولي مهدداً إذا لم يضمن مشاركة منتظمة في النصف الثاني من الموسم الحالي.