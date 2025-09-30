حارس روما يكرر تصرف المجبري ويقود لاعباً إيطالياً إلى منتخب تونس

- يساهم اللاعبون المحترفون مثل حنبعل المجبري في تعزيز صفوف منتخب تونس من خلال إقناع المواهب ذات الأصول التونسية بالانضمام، مثل إسماعيل الغربي وهيثم حسن، مما يدعم جهود الاتحاد التونسي في استقطاب مزدوجي الجنسية. - استغل المجبري علاقاته مع اللاعبين المغتربين، مثل الغربي وحسن، لتعزيز المنتخب، بينما يبرز سليم بوعسكر بدوره في إقناع مواهب مثل ماتيو ماريني عمّوس بتمثيل تونس. - بوعسكر يبادر دائماً بعرض تمثيل تونس على المواهب في إيطاليا، مما يعكس حماسه لتطوير مستوى "نسور قرطاج".

يساهم العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، مثل حنبعل المجبري (22 عاما)، بإقناع بعض المواهب، التي تنحدر من أصول تونسية، لتعزيز صفوف منتخب "نسور قرطاج"، ودعم جهود الاتحاد المحلي لكرة القدم، في البحث عن مزدوجي الجنسية المميزين، الذين يلعبون لأندية أوروبية أو أميركية كذلك.

واشتهر نجم نادي بيرنلي الإنكليزي، حنبعل المجبري، بمساعدة الاتحاد التونسي في ضم اللاعبين المغتربين من ذوي الأصول التونسية، وظهر ذلك واضحاً عند المحادثات مع إسماعيل الغربي، الذي انضم إلى منتخب تونس منذ أسابيع قليلة، ويساعد حالياً في استقطاب محترف نادي ريال أوفييدو الإسباني، هيثم حسن، الذي يحمل كذلك الجنسيتين الفرنسية والمصرية، وفقاً لما كشفه مصدر مقرب من اللاعب في حديث لـ"العربي الجديد".

واستغلّ المجبري علاقة الصداقة، التي تربطه بالغربي وحسن، إذ لعب إلى جانبهما سابقاً في منتخب فرنسا للناشئين، لكن حنبعل ليس الوحيد، الذي يقدم مثل هذه الخدمات لمنتخب بلاده، إذ خطف حارس روما الإيطالي وقائد منتخب تونس تحت 17 عاماً، سليم بوعسكر، أنظار الشارع الرياضي، بنشره صورة إلى جانب الظهير الأيسر لنادي كالياري الإيطالي، ماتيو ماريني عمّوس، اليوم الثلاثاء، معلقاً: "استعدوا يا شباب".

وعن سر هذه الصورة، كشف مصدر مقرب من بوعسكر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الأخير استغل صداقته مع صاحب الجنسية الإيطالية البالغ من العمر 19 عاماً، لإقناعه بتمثيل "نسور قرطاج"، ليدعم بذلك مفاوضات الاتحاد التونسي لكرة القدم مع هذا اللاعب، الذي ينتمي حالياً لفريق الشباب بنادي كالياري، ولديه الفرصة للانضمام إلى الصف الأول مستقبلاً.



ويبدو أن بوعسكر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أكد المصدر نفسه أن الحارس الشاب يبادر دائماً بعرض مسألة تمثيل تونس على كل المواهب، التي يلتقيها في إيطاليا خلال مباريات نادي روما، من بين حاملي الأصول التونسية، ويمد المسؤولين في اتحاد الكرة بالمعطيات الخاصة بهم، ما يعكس حبه لوطنه وحماسه الكبير لتطوير مستوى "نسور قرطاج".