حارس جزائري يكشف سوء سلوك كيليان مبابي

- كشف ألكسندر أوكيدجا، حارس منتخب الجزائر السابق، عن سلوك كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، مشيراً إلى عدم تقبله الخسارة بسهولة وظهور شخصيته الحقيقية في المواقف الصعبة. - أوكيدجا أوضح أن مبابي كان يعتذر ويصافح اللاعبين عند التقدم في النتيجة، لكنه كان يشتم عند الغضب أو الأداء السيئ، مستشهداً بموقف في مباراة ضد باريس سان جيرمان في سبتمبر 2021. - أشار أوكيدجا إلى أن مبابي يظهر أمام الكاميرات كلاعب مثالي، لكنه في الواقع سيئ الأخلاق، مما أدى إلى توتر في المباريات.

كشف حارس منتخب الجزائر ونادي ميتز السابق ألكسندر أوكيدجا عن سوء سلوك مهاجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً)، الذي كان يلعب مع فريق باريس سان جيرمان، مشيراً إلى عدم تقلبه الخسارة بسهولة، وشخصيته الحقيقة تظهر أمام الجميع.

وقال ألكسندر أوكيدجا في حديثه، الذي نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد: "عندما كنت ألعب مع نادي ميتز في الدوري الفرنسي، ونواجه باريس سان جيرمان، الذي عندما يتقدم علينا بالنتيجة كنت أشاهد مبابي يقترب مني، بعدما أسقط، ويقدم اعتذاره، ويصافحني، ويكمل اللعب، لكن عندما يشعر بالغضب أو يفشل في تقديم الأداء المتوقع منه، فإنه كان يشتمني".

وتابع ألكسندر أوكيدجا قائلاً "عندما كان يخسر باريس سان جيرمان، كنت أسمع الشتائم تخرج من فم كيليان مبابي، وأذكر ما حدث في المباراة، التي أقيمت في شهر سبتمبر عام 2021، عندما تصاعدت حدة التوتر بين الفريقين، وبدأ الأمر بمحاولة مبابي لعب تمريرة ساقطة من فوق رأسي، بدلاً من إعادة الكرة لنا، بعدما قام الحكم بإيقاف اللعب، بسبب سقوط أحد لاعبي باريس سان جيرمان، لكنه حينها جاء إلي، وبدأ حفلة الصراخ والشتائم، حتى اتهمني بأنني لاعب صغير لا قيمة لي، وحذرته بأنه في حال استمر هكذا سيتعرض للطرد من اللقاء، وسيقع اللوم عليه".

وختم ألكسندر أوكيدجا الذي يلعب الآن في صربيا حديثه، بقوله: "سجل أشرف حكيمي هدف الانتصار علينا في مباراة بالدوري الفرنسي، وبعد لحظات جاء إليّ مبابي، وبدأ حفلة من الشتائم بحقي دون أن أقوم بفعل شيء ضده أو أهاجمه بالكلمات، وحينها فقدت أعصابي، وتوتر اللقاء حينها، واتهمته بأنه يقدم نفسه على أنه لاعب مثالي أمام الكاميرات، لكنه في الحقيقة لاعب سيئ الأخلاق".