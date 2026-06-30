- تألق أورلاندو جيل، حارس مرمى باراغواي، في كأس العالم 2026، حيث قاد فريقه لإقصاء ألمانيا من دور الـ32 بعد مباراة مثيرة انتهت بركلات الترجيح، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. - بدأ جيل مسيرته الاحترافية مع سان لورينزو في باراغواي، وانتقل إلى سان لورينزو الأرجنتيني في 2023، حيث أصبح الحارس الأول للفريق بعقد يمتد حتى 2027، وشارك دولياً مع منتخب باراغواي في تصفيات المونديال. - يمتاز جيل بطوله الفارع وقدرته على التعامل مع الكرات الهوائية، حيث أنقذ مرماه في مباريات حاسمة ضد تركيا وأستراليا وألمانيا، مما ساهم في تأهل باراغواي إلى دور الـ32.

خطف حارس مرمى منتخب باراغواي، أورلاندو جيل، الأضواء خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما وقف سداً منيعاً في وجه نجوم ألمانيا وقادهم إلى إقصاء بطل العالم 4 مرات من دور الـ32 على ملعب بوسطن، بعد مباراة مثيرة حبست الأنفاس حتى الركلة الترجيحية الأخيرة، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 1-1 وفوز ممثل قارة أميركا الجنوبية بنتيجة 4-3. كما فاز جيل بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة.

ولد أورلاندو جيل في 11 يونيو/ حزيران عام 2000، وتدرّج في الفئات السنية لناديي كلوب 13 دي جونيو وسان لورينزو في الباراغواي، حيث بدأ مع الأخير رحلته الاحترافية بعمر الـ19 عاماً، ليُعار في 2023 لنادي سان لورينزو دي ألماغرو الأرجنتيني مع خيار الشرء، وجرى إلحاقه في البداية بالفريق الرديف، وفي 21 يناير/كانون الثاني 2025، اشترى النادي عقده، لينضم بذلك إلى قائمة طويلة من النجوم لعبوا للفريق أمثال إيزيكيل لافيتزي، والمدافع الكولومبي إيفان كوردوبا، ولويس مونتي، وآخرين.

يمتاز جيل بطوله الفارع البالغ متراً 99 سنتمتراً، ولديه قدرة كبيرة على التعامل مع الكرات الهوائية إضافة لردّة فعل عالية، كما أنه الحارس الأول لفريق سان لورينزو الأرجنتيني، بعدما وقع عقداً يمتد حتى عام 2027، أما على الصعيد الدولي، فقد شارك مع منتخب تحت 20 عاماً في بطولة أميركا الجنوبية عام 2019، وخاض أول مواجهة له مع الفريق الأول خلال الفوز على بيرو بتصفيات المونديال، يوم السادس من سبتمبر/ أيلول 2025.

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ولم يكن تألق جيل وليد الصدفة أبداً بعدما استطاع إنقاذ مرماه في 3 مرات من أصل 7 في المباراة الأولى أمام الولايات المتحدة بعد الخسارة 4-1، إلا أنّه استطاع تدارك ذلك ووقف سداً منيعاً ضد تركيا حين تصدى لخمس كرات ليكرر ذلك أمام أستراليا مما ساهم في تأهل منتخب باراغواي إلى دور الـ32، وأمام ألمانيا فقد أوقف 6 كرات وتلقت شباكه هدفاً وحيداً فقط، قبل أن يتصدى لكرتين خلال ركلات الترجيح.