حارس الأردن: الأرجنتين ليست ميسي فقط وهذه رسالتي للجزائر

- تأهل منتخب الأردن لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على الكويت، ويستعد لمواجهة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026، حيث يعتبر المشاركة في المونديال فخراً كبيراً. - يزيد أبو ليلى، حارس مرمى الأردن، أكد على صعوبة المجموعة في المونديال، مشيراً إلى قوة الأرجنتين كأبطال العالم، وأهمية تقديم أداء يليق بالشعب الأردني. - أشاد أبو ليلى بمنتخب الجزائر كأحد أفضل المنتخبات العربية، معبراً عن احترامه لجماهيره، ومتمنياً تقديم مستوى قوي لتشريف كرة القدم العربية.

وجه حارس مرمى منتخب الأردن لكرة القدم يزيد أبو ليلى (32 عاماً) رسالة إلى منتخبي الأرجنتين والجزائر، بعد وقوع منتخب "النشامى" معهما في المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026 إلى جانب النمسا. وجاءت هذه الرسالة بعد فوز منتخب الأردن على منتخب الكويت (3-1) اليوم السبت، والتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم.

وتحدّث أبو ليلى لـ"العربي الجديد" في المنطقة المختلطة للإعلاميين باستاد أحمد بن علي في الدوحة التي تستضيف منافسات كأس العرب، إذ قال: "أولاً، الحمد لله، حققنا الفوز والتأهل في بطولة كأس العرب اليوم، أما بالنسبة لمجموعتنا في بطولة كأس العالم، فهذا فخر لنا المشاركة في المونديال قبل أي شيء".

وعن مواجهة الأرجنتين والجزائر في بطولة كأس العالم 2026، قال حارس الأردن: "مجموعتنا في المونديال صعبة جداً، منتخب الأرجنتين ليس ليونيل ميسي فقط، فهم أبطال العالم ومن بين أفضل المنتخبات العالمية. ويبقى الأهم أن نقدّم بطولة كبيرة تليق بنا ونرضي الشعب الأردني. أما بالنسبة لمنتخب الجزائر، فرسالتي هي أنّ هذا المنتخب من أفضل المنتخبات العربية في المونديال، ونحترم جماهيره كثيراً، ونتمنى أن نظهر بمستوى قوي لتشريف كرة القدم العربية".

يُذكر أنّ منتخب الأردن حقق فوزه الثاني في بطولة كأس العرب 2025، وتأهل للدور ربع النهائي، وينتظر مواجهة صاحب المركز الثاني من المجموعة الرابعة التي تضمُ منتخبات الجزائر والعراق والسودان والبحرين. وكان منتخب الأردن، بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، قد تأهل عبر التصفيات الآسيوية لمنافسات كأس العالم 2026، وذلك لأول مرة في تاريخه.