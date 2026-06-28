حارس الأرجنتين مُهندس الهدف الأول أمام الأردن... تعليمات عن بُعد

حقق منتخب الأرجنتين فوزاً مهماً على نظيره الأردني في الجولة الثالثة من دور المجموعات (3-1)، ومن بين الأهداف، سجّل كلٌّ من لو سيلسو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين من ركلتين حرتين، غير أن إحداهما كان بطلها حارس مرمى الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، الذي ساهم في صناعة الفكرة قبل تنفيذ الركلة.

وحصل منتخب الأرجنتين على ركلة حرة قريبة من منطقة جزاء الأردن في الدقيقة 18 من المواجهة، إذ تقدم لاعبان من "النشامى" لتشكيل حائط صد دفاعي، قبل أن يُفاجأوا بانضمام ثلاثة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني إلى الحائط نفسه في محاولة لحجب رؤية الحارس يزيد أبو ليلى. وتبيّن لاحقاً أن حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز لعب دوراً لافتاً في تنظيم هذا المشهد، من خلال توجيه زملائه داخل الحائط وتحديد أماكنهم بطريقة أربكت الدفاع، وأثارت الانتباه قبل تنفيذ الركلة.

وبحسب اللقطات التي نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأحد، فإنّ مارتينيز كان يُوجه زملاءه إلى مكان الوقوف في حائط الصد الخاص بمنتخب الأردن، وطلب منهم العمل على حجب رؤية حارس النشامى قبل وخلال تسديدة اللاعب جيوفاني لو سيلسو، وفعلاً ذهبت التسديدة إلى المكان الذي كان يجب أن يقف فيه أبو ليلى، الذي تحرك نحو جهة حائط الصد بطريقة غير مفهومة، لتهتز الشباك ويتقدم المنتخب الأرجنتيني بالهدف الأول في المواجهة.

كرة عالمية أرقام قياسية حققها ميسي مع منتخب الأرجنتين

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنّ الحارس أبو ليلى لم يُحرك ساكناً خلال التسديدة وبقي مكانه، وربما يعود السبب إلى ما فعله حارس مرمى الأرجنتين عبر توجيه اللاعبين للوقوف على نحوٍ صحيح في جدار لاعبي الأردن، من أجل حجب الرؤية قدر الإمكان عنه وحرمانه من القدرة على التركيز ومراقبة الكرة بالشكل الصحيح. يُذكر أن منتخب الأرجنتين سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء والثالث من ركلة حرة أيضاً عبر النجم ليونيل ميسي، بنفس الطريقة تقريباً، إذ سدد ميسي كرة من خلف الجدار متوسطة الارتفاع، لتهز الشباك مُعلنةً تقدم الأرجنتين بثلاثية لهدف.