حارس إنتر ميلان يدهس مسناً ويتسبب في وفاته

- حارس مرمى إنتر ميلان، جوسيب مارتينيز، تورط في حادث دهس أودى بحياة رجل مسن يبلغ 81 عاماً في مدينة كومو، حيث كان الرجل على مقعد كهربائي متحرك وانحرف إلى الطريق بعد فقدانه الوعي. - رغم محاولات مارتينيز تقديم الإسعافات الأولية واتصاله بالإسعاف، إلا أن الرجل توفي في مكان الحادث، مما ترك الحارس في حالة صدمة وخوف. - التحقيقات الأولية تشير إلى أن الرجل المسن تعرض لإغماء أو نوبة قلبية، مما أدى إلى انحرافه إلى الطريق، وتم تعليق المؤتمر الصحافي للمدرب كريستيان كيفو.

قام حارس مرمى نادي إنتر ميلان الإيطالي، الإسباني جوسيب مارتينيز (27 عاماً)، بدهس رجل مسن يبلغ من العمر 81 عاماً، وكان على مقعد كهربائي متحرك، ما أدى إلى وفاته على الفور، رغم أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الرجل المسن فقد وعيه، ما جعله ينحرف إلى الطريق.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع في وقت مبكر بالصباح، في مدينة كومو شمال إيطاليا، إذ كان حارس نادي إنتر ميلان الإيطالي، جوسيب مارتينيز، يستقل سيارته متجهاً إلى مركز التدريبات، لكنه دهس الرجل المسن، الأمر الذي اضطره للنزول من سيارته على الفور، حتى يعمل على تقديم الإسعافات الأولية لصاحب الـ 81 عاماً، لكن دون جدوى، بسبب موت الرجل.

وتابعت أن حارس مرمى إنتر ميلان، جوسيب مارتينيز، لم يفقد الأمل، واتصل على الفور بالإسعاف، لتحضر فرق من الطوارئ الطبية، التي وصلت إلى مكان الحادث، وحاولت إنعاش قلب الرجل المسن، لكنها فشلت في ذلك، وأعلنت وفاته متأثراً بحادث الدهس، الذي تعرض له في الطريق، فيما لم يُعرف بعد ما سيتم فعله مع حامي العرين، الذي بدت عليه علامات الصدمة والخوف، بسبب الحادث.

وختمت الصحيفة تقريرها أن الكشف الطبي الأولي ونتائج التحقيقات المبدئية أظهرت أن الرجل المسن تعرض لإغماء أو نوبة قلبية، الأمر الذي جعله ينحرف مع مقعده الكهربائي المتحرك، ويقتحم الطريق، قبل أن يدهسه حارس مرمى إنتر ميلان، جوسيب مارتينيز، فيما أكدت وسائل الإعلام الإيطالية، أن المؤتمر الصحافي، الذي كان سيعقده المدرب كريستيان كيفو، قبل مواجهة فيورنتينا في الكالتشيو غداً الأربعاء، تم تعليقه.