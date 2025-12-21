- تحضيرات منتخب أنغولا: حارس المنتخب، هوغو ماركيز، يشير إلى تحسن التحضيرات لكأس أمم أفريقيا 2025 بعد انضمام جميع اللاعبين، رغم التحديات الزمنية. المجموعة التي تضم مصر وجنوب أفريقيا وزيمبابوي تعتبر متوازنة وصعبة، مما يتطلب جهوزية عالية. - مواجهة المنتخب المصري: المنتخب المصري يمتلك جودة عالية في التنظيم واللاعبين، مع التركيز على محمد صلاح. المواجهة تتطلب تركيزاً عالياً واستغلال الفرص، حيث يضم المنتخب المصري لاعبين مميزين آخرين. - طموحات أنغولا: يهدف المنتخب إلى تحقيق بداية قوية في البطولة، خاصة ضد جنوب أفريقيا. يرى ماركيز أن مصر والمغرب من أبرز المرشحين للفوز، مشيراً إلى أهمية البطولة للأفارقة.

يعد حارس منتخب أنغولا ونادي بيترو لواندا هوغو ماركيز (39 عاماً) من أبرز الأسماء في تشكيلة "الغزلان السود" التي تستعد لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب. منتخب أنغولا، الذي تطور في السنوات الأخيرة، سيخوض غمار البطولة ضمن مجموعة ثانية قوية تضم منتخبات مصر وجنوب أفريقيا وزيمبابوي. وفي هذا الحوار مع "العربي الجديد"، يتحدث ماركيز عن تحضيرات منتخب بلاده، وتقييمه المجموعة، ومواجهة مصر ونجومها، إضافة إلى طموحات أنغولا في هذه النسخة، ورؤيته الخاصة لما يمثله العرس القاري بالنسبة للاعبين والجماهير في القارة السمراء.

كيف كانت تحضيرات منتخب أنغولا لكأس أمم أفريقيا؟

الوضع الآن أفضل مقارنة ببداية المعسكر، لأن جميع اللاعبين التحقوا أخيراً بالتحضيرات. بطبيعة الحال، ليس من السهل التحضير لبطولة كبيرة ولم يتبقَّ سوى القليل على المباراة الأولى، خاصة أن المجموعة لم تكتمل إلا مؤخراً. لكن هذا هو واقع كرة القدم اليوم، ولا نملك خياراً سوى العمل بأقصى تركيز من أجل الوصول إلى أفضل جهوزية ممكنة في الوقت المتبقي.

كيف تقيّم المجموعة التي وقع فيها المنتخب الأنغولي؟

في رأيي، نحن في مجموعة متوازنة وصعبة في الوقت نفسه، لكنها تسمح لنا بالقتال على النقاط في كل مباراة. لا يوجد منتخب يمكن اعتباره سهلاً، وكل منتخب وطني لديه ما يقوله داخل أرضية الملعب، الأمر سيُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وبالجهوزية الذهنية والبدنية في يوم المباراة.

ستواجهون المنتخب المصري، ما رأيك فيه؟

في آخر مرة لعبنا ضد منتخب مصر، لمسنا جيداً الجودة الكبيرة التي يمتلكها، سواء من حيث التنظيم أو نوعية اللاعبين. لكن، مثل أي فريق في العالم، لديهم نقاط قوة وأخرى أقل قوة، وعلينا أن نكون أذكياء في استغلال أي فرصة قد تتاح لنا خلال المباراة.

مواجهة محمد صلاح، أحد أبرز الهدافين في العالم، تمثل تحدياً خاصاً لحارس مرمى مثلك، أليس كذلك؟

بالطبع، محمد صلاح يُعدّ واحداً من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الأفريقية، ومواجهته تمثل تحدياً لأي حارس مرمى. لكن المنتخب المصري لا يعتمد على صلاح فقط، فهناك أيضاً تريزيغيه، وشريف، ولاعبون آخرون يملكون جودة عالية في الخط الأمامي، ستكون مباراة كبيرة وتتطلب تركيزاً عالياً طوال تسعين دقيقة.

ما هي أهداف المنتخب الأنغولي في هذه البطولة؟

هدفنا هو البناء على ما قدمناه في آخر نسخة من كأس أمم أفريقيا، ومحاولة الذهاب أبعد من ذلك إن أمكن. لكن الأهم بالنسبة لنا هو البداية الجيدة، خاصة في المباراة الأولى أمام جنوب أفريقيا، لأن انطلاقة قوية تمنحك ثقة إضافية لبقية المشوار.

أي المنتخبات تراها المرشحة الأبرز للفوز بكأس أمم أفريقيا؟

دائماً أضع منتخب مصر ضمن أبرز المرشحين، لما يملكه من تاريخ وخبرة كبيرة في هذه البطولة. بعده أرى المغرب، خاصة في ظل الاستقرار الذي يعيشه والنتائج التي حققها في السنوات الأخيرة، كما أن المنتخبات التي تأهلت لكأس العالم تكون عادة بمعنويات مرتفعة، ما يمنحها حظوظاً إضافية للمنافسة بقوة.

كأس أمم أفريقيا مناسبة خاصة جداً للأفارقة، برأيك، ما الذي يميزها عن باقي البطولات؟

في أفريقيا، كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي الحياة، والفرح، والحب، كل الشعوب تعيش كأس أمم أفريقيا وكأنها كأس عالم حقيقية، لأن الحلم فيها يبقى ممكناً للجميع. نحن في أنغولا أحد هذه المنتخبات التي تؤمن بأن كل شيء ممكن، وهذا ما يجعل هذه البطولة مميزة ومليئة بالمشاعر والشغف.

