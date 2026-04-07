حادث مؤلم في البوندسليغا: وفاة مشجع مخضرم لآينتراخت فرانكفورت

برلين

مباشر
07 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 16:00 (توقيت القدس)
مشجع لنادي فرانكفورت على ملعب دويتشه بنك بارك، 14 مارس 2026 (نيل باينز/Getty)
مشجع لنادي فرانكفورت على ملعب دويتشه بنك بارك، 14 مارس 2026 (نيل باينز/Getty)
- أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت عن وفاة مشجع يبلغ من العمر 87 عاماً بعد تعرضه لسكتة قلبية أثناء مباراة ضد كولن، حيث تم إنعاشه في الملعب لكنه توفي لاحقاً في المستشفى.
- أعرب النادي عن حزنه العميق لفقدان المشجع، مؤكداً أن فقدانه أمام الجماهير وأفراد العائلة الرياضية يعد أمراً مؤلماً، ووجه التعازي لأسرته وأصدقائه.
- شكر النادي فرق الطوارئ والمشجعين على جهودهم الإنسانية خلال اللحظات الحرجة، مما ساهم في التخفيف من الموقف الصعب بأقصى درجات الاحترام.

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة أحد مشجعيه الكبار، الذي تعرض لحالة طارئة أثناء مباراة الفريق أمام نادي كولن في الدوري الألماني، يوم الأحد الماضي، خلال الشوط الثاني.

وذكر نادي فرانكفورت أن المشجع البالغ من العمر 87 عاماً والذي كان عضواً قديماً في النادي وحائزاً على بطاقة دائمة منذ سنوات طويلة، تعرض لسكتة قلبية أثناء المباراة، حيث تم إجراء عملية إنعاش قلبية ناجحة له على أرض الملعب في البداية، لكنه لم يتمكن من الاستقرار لاحقاً في المستشفى، وتوفي في اليوم نفسه. وأضاف النادي في بيانه الرسمي أن "فقدان شخص أمام أعين الجماهير وبين أفراد العائلة الرياضية للنادي يعد أمراً مؤلماً وصعب التعبير عنه بالكلمات"، وأكد النادي أن أسرة آينتراخت تشعر بحزن عميق، وأن التعازي والأفكار موجهة إلى أسرته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب.

من مواجهة لآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، 20 نوفمبر 2020 (Getty)
كما أعرب النادي عن شكره العميق لفرق الطوارئ التي حاولت إنقاذ حياته على أرض الملعب، حتى وإن كانت المحاولات في النهاية بلا جدوى، ولجميع المشجعين والحضور الذين أبدوا حساً عاطفياً وإنسانياً أثناء تلك اللحظات الحرجة، ما ساهم في التخفيف من الموقف الصعب ومواكبة الجهود الطبية بأقصى درجات الاحترام والحساسية.

