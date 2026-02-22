حاج موسى يقود إبداع العرب في أوروبا والتعمري يواصل التألق

- تألق الجزائري أنيس حاج موسى مع فاينورد بتسجيله هدفين ضد تلستار، مما رفع رصيد فريقه إلى 48 نقطة في الدوري الهولندي، ليبقى في المركز الثاني خلف أيندهوفن. - واصل الأردني موسى التعمري تألقه مع رين الفرنسي، حيث ساهم بتمريرة حاسمة في الفوز على أكسير، مما رفع رصيد رين إلى 37 نقطة في المركز السادس بالدوري الفرنسي. - قاد الجزائري منصف بقرار دينامو زغرب للفوز على فارازدين، ليحافظ على صدارة الدوري الكرواتي برصيد 51 نقطة، بينما سجل هلال سوداني هدفاً لماريبور في الدوري السلوفيني.

قاد الجزائري أنيس حاج موسى (24 عاماً) إبداع العرب في الدوريات الأوروبية لكرة القدم، الأحد، بعدما أهدى ناديه فاينورد انتصاراً مستحقاً في هولندا، فيما واصل مهاجم منتخب الأردن موسى التعمري تألقه مع فريقه رين الفرنسي. واستطاع أنيس حاج موسى تسجيل هدفين متتاليين في شباك فريق تلستار في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الهولندي، ليخطف نادي فاينورد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 48 نقطة، جعلته يواصل احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف المتصدر أيندهوفن (62 نقطة).

Anis Hadj Moussa verrast Ronald Koeman jr. en helpt Feyenoord langszij! 🇩🇿#feytel pic.twitter.com/V6cGqlpSPi — ESPN NL (@ESPNnl) February 22, 2026

ويُعد أنيس حاج موسى أحد أبرز نجوم نادي فاينورد في الموسم الحالي، بعدما تلقى عناية كبرى من قبل مدربه روبن فان بيرسي الذي تحدث، قبل عدة أيام، عن نيته السماح للنجم الجزائري بالحضور إلى التدريبات في أي وقت يُريده حرصاً على سلامة الجسدية، نظراً إلى أن صاحب الـ24 عاماً يصوم في شهر رمضان المبارك.

من جهته، واصل النجم الأردني موسى التعمري تألقه مع نادي رين الفرنسي، بعدما ساهم بتمريرته الحاسمة في صناعة الانتصار على فريق أكسير بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم. ورفع نادي رين رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وأعين رفاق النجم الأردني على أحد المقاعد المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم القادم.

بدوره، تمكن النجم الجزائري منصف بقرار من قيادة ناديه دينامو زغرب إلى تحقيق انتصار عريض على فريق فارازدين بأربعة أهداف مقابل لا شيء، بعدما أحرز هدفاً في الدقيقة الـ57، ليواصل فريقه القبض على صدارة الدوري الكرواتي لكرة القدم برصيد 51 نقطة، عقب الفوز في 16 مباراة، وثلاثة تعادلات وأربع هزائم.

كما سجل النجم الجزائري هلال سوداني (38 عاماً) هدفاً جميلاً مع ناديه ماريبور، الذي حقق الفوز في المواجهة أمام ضيفه فريق برافو بهدفين مقابل لا شيء، الأمر الذي جعل فريق المهاجم يحصد ثلاث نقاط ثمينة جعلته يحتل المركز الثاني في الدوري السلوفيني لكرة القدم برصيد 41 نقطة.