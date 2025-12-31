حاج موسى يرفع سقف طموحات الجزائر ويؤكد: نحن مثل العائلة

- تألق أنيس حاج موسى في مباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية، حيث ساهم في فوز "الخُضر" 3-1، وحصل على جائزة رجل المباراة، مما ساعد الجزائر على تصدر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة. - عبر حاج موسى عن سعادته بأداء المنتخب، مؤكدًا على روح الفريق والتعاون بين اللاعبين، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل كعائلة لتحقيق النجاح وإسعاد الجماهير الجزائرية. - استغل حاج موسى الفرصة التي منحها له المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، حيث ساهم في صناعة هدفين، مما يعزز فرصه في الحصول على أدوار أكبر في المباريات القادمة.

فرض لاعب فاينورد الهولندي أنيس حاج موسى (23 عاماً)، نفسه نجماً بارزاً في تشكيلة منتخب الجزائر خلال مواجهة غينيا الاستوائية التي انتهت بفوز "الخُضر" بنتيجة (3-1)، اليوم الأربعاء، على استاد مولاي الحسن في الرباط، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025 الجارية في المغرب. ورغم الطابع الشكلي للمباراة بعد ضمان التأهل مسبقاً، فإن الجناح الجزائري قدّم أداءً لافتاً تُوّج بحصوله على جائزة رجل المباراة، مساهماً بشكل مباشر في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وتصدر المجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً بوركينافاسو والسودان.

وعقب اللقاء، عبّر أنيس حاج موسى عن سعادته بما يقدمه منتخب الجزائر في البطولة، وذلك في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس القطرية، قال فيها: "لدينا النقاط الثلاث، ونحن في صدارة المجموعة، لا يوجد فريق أول أو ثانٍ، نحن 28 لاعباً وكلنا في خدمة المجموعة". وأضاف: "نحن مثل العائلة، نلعب من أجل بعضنا بعضاً، وجاهزون لتحقيق كل شيء في هذه البطولة"، قبل أن يواصل حديثه قائلاً: "أتمنى أن يكون ما قدمناه قد أسعد الجماهير الجزائرية، لقد قمنا بواجبنا في دور المجموعات، وسنحاول تقديم كل شيء لإسعادكم أكثر وأكثر".

وكان مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، قد قرر الاعتماد على تشكيلة بديلة في مواجهة غينيا الاستوائية، بعد ضمان التأهل رسمياً، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين، من بينهم أنيس حاج موسى، الذي شغل مركز الجناح الأيمن بديلاً للقائد رياض محرز. واستغل لاعب فاينورد الهولندي هذه الفرصة بأفضل طريقة، بعدما ساهم في صناعة هدفين، الأول سجله المدافع زين الدين بلعيد، والثاني جاء عبر رأسية الشاب إبراهيم مازة، ليؤكد جهوزيته للمنافسة بقوة داخل المجموعة.

وإلى جانب أرقامه، أظهر أنيس حاج موسى شخصية قوية داخل أرض الملعب، وقدرة على صناعة الفارق في المواعيد التي يُمنح فيها الوقت والثقة، ما يعزز حظوظه في الحصول على أدوار أكبر خلال المرحلة المقبلة، خاصة قبل المواجهة المنتظرة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الثلاثاء المقبل، في الدور الثاني من كأس أمم أفريقيا 2025، إذ يسعى منتخب الجزائر إلى مواصلة رحلته الإيجابية في هذا العُرس القاري.