- حقق منتخب الجزائر فوزاً معنوياً على السعودية (2-1) في مباراة ودية بجدة، حيث تألق أنيس حاج موسى، نجم فاينورد روتردام، بمساهمته في هدفي الجزائر، مما يعزز مكانته في المنتخب. - شهدت المباراة تغييرات تكتيكية من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، حيث تبادل حاج موسى ورياض محرز المراكز، مما زاد من خطورة الهجوم الجزائري، وأبرز حاج موسى كعنصر مؤثر في الفريق. - أنهى المنتخب الجزائري معسكره في جدة بفوزين، مكتشفاً عناصر جديدة مثل سمير شرقي وزين الدين بلعيد، رغم موجة الإصابات التي أثرت على الفريق.

حقق منتخب الجزائر فوزاً معنوياً مهماً على المنتخب السعودي (2-1)، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الودي، الذي جمعهما بمدينة جدة، في ختام المعسكر التحضيري، الذي خاضه "محاربو الصحراء" بقيادة المدرب البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً). وبرز خلال المواجهة أداء لافت لنجم نادي فاينورد روتردام الهولندي، أنيس حاج موسى (23 عاماً)، الذي قدّم واحدة من أفضل مبارياته منذ التحاقه بـ "الخُضر"، بعدما كان وراء أغلب الفرص الخطيرة، وساهم مباشرة في هدفَي منتخب بلاده.

وجاءت مشاركة حاج موسى أساسياً لأول مرة بقميص منتخب الجزائر، منذ ظهوره الأول في شهر مارس/ آذار 2024، الذي تزامن حينها مع بداية عهد بيتكوفيتش. وخلال مواجهة السعودية، نجح اللاعب في الحصول على ركلة جزاء بفضل مجهود فردي مميّز ترجمها القائد رياض محرز إلى الهدف الأول، قبل أن يعود نجم فاينورد ويتلاعب بدفاع المنافس عبر سلسلة مراوغات صنع من خلالها الهدف الثاني، الذي سجله الظهير الأيمن البديل، رفيق بلغالي.

وشهدت المرحلة الأولى من المباراة ظهوراً متوسطاً لحاج موسى، بعدما اعتمد عليه بيتكوفيتش في دور صانع الألعاب، مع بقاء محرز في موقعه المعتاد جناحاً أيمن، غير أن التغيير الكبير ظهر في بداية الشوط الثاني، حين قرر المدرب إجراء تبادل في المراكز بين اللاعبين، ليعود لاعب فاينورد إلى مركزه الطبيعي على الجهة اليمنى، بينما انتقل محرز نحو العمق، ومنذ تلك اللحظة، ازدادت خطورة نجم فاينورد روتردام الهولندي بوضوح، إذ كان مصدر الإزعاج الأول لدفاع السعودية، وصاحب أغلب الهجومات، التي رفعت من مردود منتخب الجزائر.

ويواصل حاج موسى تقديم مستويات مميزة، منذ الموسم الماضي مع فاينورد روتردام، إذ فرض نفسه خياراً أساسياً لدى مدرب الفريق الهولندي، روبن فان بيرسي، وهو ما جعل الجماهير الجزائرية تطالب بمنحه دوراً أكبر في المنتخب، وقد جاءت مباراة السعودية لتضع اللاعب فعلياً في واجهة المنافسة، بعدما قدّم العرض، الذي يجعله يُهدد مكانة رياض محرز، رغم أن الأمر لا يزال معقداً، بالنظر إلى تمسك بيتكوفيتش بخبرة نجم مانشستر سيتي الإنكليزي السابق، واعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومته الأساسية.

وأنهى منتخب الجزائر معسكر جدة بفوز ثانٍ، بعد الانتصار على زيمبابوي (3-1)، الخميس الماضي، وهو تجمع حمل العديد من الإيجابيات، خاصة على مستوى اكتشاف عناصر يمكن الاعتماد عليها في الاستحقاقات المقبلة، مثل الثنائي الدفاعي سمير شرقي وزين الدين بلعيد، وكذلك عودة إسماعيل بن ناصر لتقديم مستويات جيّدة في خط الوسط، لكن المعسكر نفسه شهد موجة إصابات أثرت على المجموعة، بغياب سبعة لاعبين بارزين، أبرزهم فارس شايبي، رامي بن سبعيني، هشام بوداوي، محمد الأمين توغاي، لوكا زيدان، وأيضاً محمد الأمين عمورة، الذي شارك فقط في اللقاء الأول، قبل العودة إلى ناديه فولفسبورغ الألماني لاستكمال العلاج.