حاج موسى ومحرز في قلب المنافسة بتشكيلة الجزائر... فان بيرسي يُعلق

- عاد أنيس حاج موسى للأضواء بعد تصريحات مدربه روبن فان بيرسي، الذي أشار إلى تألقه مع منتخب الجزائر ومقارنته برياض محرز، مؤكداً أن حاج موسى قد يكون خليفة محرز مستقبلاً بعد اعتزاله الدولي. - فان بيرسي أشاد بتأثير حاج موسى في مباراة السعودية، مشيراً إلى أهمية تحويل مهاراته إلى أرقام ملموسة لتعزيز مكانته في النادي والمنتخب، مما يعكس رغبة المدرب في تطوير الجانب الإحصائي للاعب. - تطور حاج موسى في فاينورد روتردام جعله القائد الثاني للفريق، بفضل شخصيته المتقدمة وقدرته على اتخاذ قرارات منطقية، مع تحسين مهاراته اللغوية والنضج الشخصي خارج الملعب.

عاد اسم أنيس حاج موسى (23 عاماً) للواجهة، بعد التصريحات الجديدة لمدربه في فاينورد روتردام الهولندي، روبن فان بيرسي (41 عاماً)، الذي تطرّق مباشرةً إلى مكانة اللاعب داخل منتخب الجزائر، وإلى المقارنات المتزايدة مع القائد رياض محرز (34 عاماً)، خاصة بعد المستوى المميز، الذي قدمه حاج موسى في اللقاء الودي الماضي لـ "الخُضر" أمام المنتخب السعودي.

وقال فان بيرسي، في حديثه خلال مؤتمر صحافي، أمس الجمعة، إنه تابع ردّات الفعل الكبيرة في الجزائر، بعد تألق جناحه مع منتخب الجزائر، مشيراً إلى أن البعض وصفه بـ "خليفة محرز"، لكنه ردّ بحزم: "من الممتع رؤية ذلك، لا أظنّ أنه سيأخذ مكان محرز الآن، لأنه لاعب خارق بطبيعة الحال"، وأضاف: "لكن بما أن محرز فكّر في الاعتزال الدولي بعد كأس العالم، فسيُفتح المجال مستقبلاً أمام حاج موسى".

وتحدث فان بيرسي أيضاً عن تأثير اللاعب مع منتخب الجزائر قائلاً: "شاهدت مقاطع له مع المنتخب الخاصة بمباراة السعودية، لقد كان مؤثراً في أحد الأهداف"، قبل أن يوجه له رسالة مباشرة: "هو أيضاً يُركز على عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، اللمسات الجميلة رائعة، لكن يجب أن تتحول إلى أرقام"، وهذا الخطاب، بالنسبة لكثير من المتابعين، يعكس أن المدرب يريد من لاعبه نقل جودته ومهارته إلى الجانب الإحصائي، حتى يثبّت مكانته في النادي والمنتخب معاً.

وفي سياق موازٍ، توقف نجم مانشستر يونايتد السابق عند تطور حاج موسى داخل فاينورد روتردام الهولندي، موضحاً أنه أصبح القائد الثاني في الفريق، وهو دور لم يكن ليصل إليه، لولا تقدّم شخصيته وقدرته على التعامل مع تفاصيل كثيرة داخل وخارج الملعب، وأضاف: "أراه كل يوم يتطور قيادياً، ويعمل كثيراً ليكون له تأثير أكبر، يجب أن يبقى مبدعاً، لكنكم تلاحظون أنه صار يتخذ قرارات أكثر منطقية مما كان عليه قبل أشهر"، كما أشاد فان بيرسي بتأقلم اللاعب خارج الملعب، قائلاً: "إنه يتعلم الإنكليزية أيضاً، ومن الجيّد أنه صار يصرّح بها خلال المقابلات الإعلامية"، وهي ملاحظة تُظهر أن تحول اللاعب لا يقتصر على الجانب الفني فحسب، بل يشمل النضج الشخصي أيضاً.