حاج موسى وبقرار يتألقان في ليلة جزائرية بـ"اليوروباليغ"

- تألق النجم الجزائري أنيس حاج موسى مع فاينورد الهولندي في الدوري الأوروبي، حيث سجل هدفاً وصنع آخر، مما ساهم في فوز فريقه على شتورم غراتس بثلاثة أهداف نظيفة، ليحافظ على آمالهم في التأهل للملحق. - منصف بقرار، لاعب دينامو زغرب الكرواتي، أبدع بتسجيله هدفاً برأسية متقنة ضد ستيوا بوخارست، مما ساهم في فوز فريقه بأربعة أهداف نظيفة ورفع رصيدهم إلى عشر نقاط. - الأداء المميز للاعبين الجزائريين في الأندية الأوروبية يعكس مهاراتهم وقدرتهم على التأثير في المباريات الحاسمة.

لعب النجم الجزائري أنيس حاج موسى (23 عاماً)، دوراً أساسياً في قيادة ناديه فاينورد الهولندي إلى تحقيق انتصار عريض على فريق شتورم غراتس النمساوي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة "اليوروباليغ".

واستطاع أنيس حاج موسى فرض نفسه نجماً في المواجهة ضد فريق شتورم غراتس النمساوي بعدما سجل هدفاً وصنع آخر، لتنتهي المواجهة بفوز فاينورد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ويرفع الفريق الهولندي رصيده إلى ست نقاط في منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، لتبقى أمام رفاق الجزائري فرصة في الجولة الثالثة والأخيرة من أجل اللحاق بركب الفرق التي ستخوض مواجهات الملحق في المسابقة القارية.

وبعيداً عن حاج موسى مع فاينورد، استطاع مواطنه منصف بقرار (25 عاماً)، خطف الأنظار إليه وبقوة مع ناديه دينامو زغرب الكرواتي، بعدما استطاع تسجيل هدفٍ في شباك فريق ستيوا بوخارست الروماني في المواجهة التي جمعت بينهما، الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة "اليوروباليغ".

وجاء هدف منصف بقرار في بداية المواجهة بعدما تمكن من استغلال الكرة العرضية من زميله في دينامو زغرب، ليقوم بتحويلها برأسية متقنة في شباك حارس مرمى فريق ستيوا بوخارست الروماني، الذي فشل بالتصدي لها في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، لينجح النجم الجزائري في لعب دور كبير في تحقيق انتصار فريقه في المباراة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ليرتفع رصيده إلى عشر نقاط.