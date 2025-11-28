جيوفاني مورينو سيرة نجم مختلف... من أوج التألق إلى عالم الهواة

- تألق خواني مورينو في الدوري الأرجنتيني مع راسينغ بين 2010 و2012، حيث أظهر مهاراته وسجل أهدافاً رائعة، لكنه انتقل بشكل مفاجئ إلى نادي شانغهاي شينهوا الصيني، حيث سجل 86 هدفاً وفاز بكأس الصين مرتين. - تعرض لإصابة خطيرة في أربطة الركبة عام 2011، مما أثر على مشاركته في البطولات الدولية، لكنه عاد بقوة وحقق نجاحات كبيرة في الدوري الصيني. - في 2022، عاد إلى أتلتيكو ناسيونال، فاز بالدوري المحلي واعتزل بعد خلاف مع الإدارة، وأطلق علامة ملابس وشارك في بطولات للهواة.

ترك الكولومبي خواني مورينو (39 عاماً)، ورغم مروره القصير في الكرة الأرجنتينية، بصمة واضحة لدى الجيل، الذي تابع الدوري المحلي، مطلع العقد الماضي، إذ خطف اللاعب الموهوب، صاحب اللمسة الراقية، قلوب جماهير فريق راسينغ خلال الفترة ما بين 2010 و2012. وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، عندما كان الجميع يتوقع انتقاله إلى أوروبا، فاجأ الوسط الرياضي بشدّ الرحال إلى نادي شانغهاي شينهوا الصيني، ليختفي اسمه لسنوات، قبل أن يعود للظهور أخيراً عبر مشاركته في بطولة للهواة.

ووصل مورينو، المولود في مدينة سيغوفيا، إلى راسينغ منتصف عام 2010 باعتباره رهاناً كبيراً لتقوية فريق المدرب ميغيل أنخيل روسو، بعد تذبذب نتائج النادي في بطولات 2009 و2010. ودفع راسينغ مبلغ 2.8 مليون دولار مقابل 50% من بطاقة اللاعب، التي كانت مملوكة لفريق أتلتيكو ناسيونال، ثاني محطاته بعد إينفيغادو. وبدأ اللاعب مشواره بشكل رائع، ونجح سريعاً في كسب حب جماهير النادي. ولم يشكّل القميص رقم 10، الذي ارتداه سابقاً الأسطورة روبين باز، أي عبء عليه. وأمتع الجماهير بمهاراته ومراوغاته، وسجّل أهدافاً جميلة أمام فرق: لانوس، هوراكان، أرجنتينوس جونيورز وريفر بليت، مساهماً في إنهاء الفريق للدوري في المركز السادس. كما لمع في بطولة الصيف، حين سجل في شباك ريفر مجدداً، خلال الفوز 3-1.

ولكن عام 2011 حمل له خبراً سيئاً، ففي الجولة الأولى من بطولة الكلاوسورا أمام ألبويز، تعرّض لقطع في أربطة ركبته اليسرى، أبعده عدة أشهر. ورغم أن لاعب ألبويز، هوغو بارينتوس، لم يكن طرفاً مباشراً في لقطة الإصابة، إلا أن بعضاً من رجال فريق راسينغ اتهموه بفرض رقابة خشنة على مورينو طوال اللقاء. وأثّر غياب النجم الكولومبي بشدة، لينهي الفريق الموسم في المركز الـ 15.

وحرمت الإصابة مورينو أيضاً من المشاركة في "كوبا أميركا"، كما غاب عن مونديال 2010 في جنوب أفريقيا بسبب عدم تأهّل منتخب كولومبيا. وعاد إلى الملاعب في سبتمبر/ أيلول أمام المنافس نفسه، وعلى الملعب ذاته، الذي شهد إصابته، وبعد جولتين فقط سجّل هدفاً رائعاً من ركلة حرة أمام أونيون. وفي عام 2012، كان مورينو قد أصبح من أبرز نجوم الدوري الأرجنتيني، وبعمر 26 عاماً بدا جاهزاً للقفزة الأوروبية. لكن نادي شانغهاي شينهوا هو من تقدّم بعرض ضخم بلغ تسعة ملايين دولار، منها ثلاثة ملايين لراسينغ، لينتقل اللاعب ويغيب عن فريقه في نهائي كأس الأرجنتين. وعلى عكس التوقعات، بقي مورينو 10 سنوات كاملة في الصين، في فترة شهدت صعود الدوري الصيني كقوة اقتصادية. خاض أكثر من 200 مباراة وسجّل 86 هدفاً، وتُوج بلقب كأس الصين مرتين. لكن الجانب السلبي تمثل في غيابه عن مونديالي 2014 و2018 مع المنتخب الكولومبي.

وعاد مورينو في 2022 إلى ناديه المحبوب أتلتيكو ناسيونال لخوض موسمه الأخير، ليُتوّج بالدوري المحلي، لكنه غادر في يوليو/ تموز من العام ذاته، عقب خلاف مع إدارة النادي، إثر دفاعه عن المدرب هيرنان داريو هيريرا، وفي سبتمبر، أعلن اعتزاله كرة القدم بعمر 36 عاماً. وإلى جانب إطلاق علامة الملابس الخاصة به "جي 10"، شارك مورينو أيضاً في "كينغز ليغ أميريكاس" مع فريق بارسيروس، الذي يملكه النجم الكولومبي الشهير، خاميس رودريغيز. أما أحدث ظهور له فكان انضمامه إلى فريق "لا كريما" في بطولة "كوبا بوترييرو" للهواة، ليعود اللاعب ويُنعش ذاكرة جماهير راسينغ بلمساته المميزة.