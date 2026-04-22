السلة الأميركية: جيمس يقود ليكرز لانتصار ثانٍ على روكتس وبورتلاند ينجو من فخ سبيرز

22 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 11:15 (توقيت القدس)
جيمس خلال لقاء ليكرز وروكتس، 21 إبريل 2026 (جون بوتنام/الأناضول)
جيمس خلال لقاء ليكرز وروكتس، 22 إبريل 2026 (جون بوتنام/الأناضول)
- قاد ليبرون جيمس فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على هيوستن روكتس 101-94، مسجلاً 28 نقطة، مما منح فريقه التقدم 2-0 في السلسلة الإقصائية للقسم الغربي.
- في مباراة أخرى، قلب بورتلاند تريل بليزرز تأخره إلى فوز 106-103 على سان أنطونيو سبيرز بفضل 31 نقطة من سكوت هندرسون، ليتعادل الفريقان 1-1 في السلسلة.
- في القسم الشرقي، تألق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفوز 111-97 على بوسطن سيلتيكس، بفضل 59 نقطة من إيدجكومب وماكسي، ليتعادل الفريقان 1-1 في السلسلة.

قاد ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز 101-94 على ضيفه هيوستن روكتس، اليوم الأربعاء، ليتقدم عليه 2-صفر في السلسلة بالدور الأول للأدوار الإقصائية للقسم الغربي، بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جيمس 28 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدّم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، وأضاف ماركوس سمارت 25 نقطة من بينها خمس رميات ثلاثية، بينما ساهم لوك كينارد الذي تألق في المباراة الأولى بالسلسلة بتسجيل 23 نقطة. وسجل كيفن دورانت، الذي غاب عن المباراة الافتتاحية بسبب مشكلة في ركبته اليمنى، 23 نقطة لصالح هيوستن. وستنتقل السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات إلى هيوستن لإقامة المباراة الثالثة، يوم الجمعة.

وفي مباراة أخرى، سجل سكوت هندرسون أعلى معدل له من النقاط في مباراة هذا الموسم برصيد 31 نقطة، ليعدل بورتلاند تريل بليزرز تأخره بفارق 14 نقطة في الربع الرابع إلى انتصار على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 106-103، ليتعادل الفريقان 1-1 في السلسلة بالدور الأول للأدوار الإقصائية للقسم الغربي. وستقام المباراة الثالثة بينهما يوم الجمعة في بورتلاند ومن غير الواضح ما إذا كان سبيرز سيستعيد جهود فيكتور ويمبانياما. وأصيب اللاعب الفرنسي في الربع الثاني، وتم تشخيص حالته على أنها إصابة بارتجاج في المخ. وفي القسم الشرقي، تعاون اللاعبان في جيه إيدجكومب وتايرس ماكسي ليسجلا 11 رمية ثلاثية فيما بينهما وأحرزا ما إجماليه 59 نقطة ليفوز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 111-97 على بوسطن سيلتيكس ويتعادل الفريقان 1-1 في السلسلة.

