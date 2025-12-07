جيمس هاردن يدخل قائمة أفضل المسجلين في تاريخ السلة الأميركية

- جيمس هاردن، نجم لوس أنجليس كليبيرز، يدخل تاريخ دوري السلة الأميركية بتسجيله 34 نقطة ضد مينيسوتا تيمبروولفز، متجاوزًا كارميلو أنطوني في قائمة أفضل المسجلين برصيد 28,303 نقطة، رغم خسارة فريقه 109-106. - هاردن، الذي يخوض موسمه الـ17، كان أفضل هدّاف لثلاثة مواسم متتالية، ويحمل أرقامًا قياسية مع كليبيرز وهيوستن روكتس، لكنه لم يحقق أي لقب حتى الآن، وفريقه يعاني في المركز الـ14 بالمنطقة الغربية. - جالين جونسون من أتلانتا هوكس يحقق "تريبل دابل" ثاني تواليًا، بينما يفاجئ غولدن ستايت ووريورز كليفلاند كافالييرز بالفوز رغم غياب نجومه.

دخل نجم رياضة كرة السلة، جيمس هاردن (36 سنة)، لاعب فريق لوس أنجليس كليبيرز، تاريخ دوري السلة الأميركية للمحترفين من أوسع الأبواب، بعد تسجيله 34 نقطة مع فريقه في مواجهة مينيسوتا تيمبروولفز، ليُثبت أنه واحد من أساطير الرياضة الأميركية.

ولم تُساهم نقاط جيمس هاردن الـ34 في تجنيب فريقه لوس أنجليس كليبيرز الخسارة أمام مينيسوتا تيمبروولفز (109-106)، فجر الأحد، وكان نجم السلة الأميركية بحاجة لتسجيل 20 نقطة لكي يبلغ حاجز الـ28,289 نقطة ويدخل قائمة أفضل المسجلين في تاريخ اللعبة، ليُسجل 19 نقطة قبل الاستراحة، ثم يتجاوز كارميلو أنطوني العاشر سابقاً في القائمة، قبل أربع دقائق من نهاية الربع الثالث، منهياً المباراة برصيد 34 نقطة وست تمريرات حاسمة.

ويأتي في القائمة، ثلاثة لاعبين نشيطين حالياً في هذه القائمة: جيمس هاردن برصيد 28,303 نقاط، كيفن دورانت لاعب فريق هيوستن روكتس في المركز الثامن برصيد 31,051 نقطة، والرقم القياسي بحوزة الملك ليبرون جيمس الذي بلغ 42,268 نقطة، وهو على مشارف عامه الـ41 سنة، بعدما تخطّى الأسطورة كريم عبد الجبار (38,387 نقطة) مطلع عام 2023.

ويخوض هاردن موسمه الـ17 في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين، وكان أفضل هدّاف في الدوري ثلاثة مواسم متتالية (من 2017-2018 حتى 2019-2020)، وهو يحمل أيضاً الرقم القياسي للنقاط في مباراة واحدة مع كليبيرز (55 نقطة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر أمام شارلوت هورنتس) ومع هيوستن روكتس (61 نقطة في 2019). وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكّن اللاعب الذي لم يحرز أي لقب حتى الآن، من إنقاذ بداية الموسم الكارثية لكليبيرز الذي يقبع في المركز الـ14 في المنطقة الغربية، بعد خسارة جديدة أمام مينيسوتا تيمبروولفز.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية، حقق جالين جونسون، لاعب أتلانتا هوكس، ثاني "تريبل دابل" له توالياً بتسجيله 30 نقطة مع 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة، خلال الفوز على واشنطن ويزاردز (131-116)، مؤكداً أهميته في ظل غياب النجم تراي يونغ بسبب الإصابة. وفاجأ غولدن ستايت ووريورز، مضيفه كليفلاند كافالييرز بالفوز (99-94)، رغم الإصابات التي حرمت الفريق ستيفن كوري ودرايموند غرين وآل هورفورد وجيمي باتلر ودي أنتوني ميلتون وسيث كوري.