جيك بول يحصل على فرصته الضخمة... نزال كبير ضد مُلاكم بريطاني

- جيك بول، الملاكم الأميركي البالغ من العمر 28 عاماً، يستعد لخوض نزال كبير ضد البريطاني أنطوني جوشوا في ديسمبر المقبل، بعد تعافيه من جراحة في مرفق يده وغيابه عن الحلبات لعام كامل. - النزال المرتقب سيُعرض على منصة نتفليكس، ويُعتبر فرصة ضخمة لبول للعب أمام أحد أفضل الملاكمين في الوزن الثقيل، مع توقعات بأرباح مالية كبيرة تحت رعاية شركات عملاقة. - بول يسعى للحصول على موافقة جوشوا بعد إلغاء نزاله ضد جيرفونتا ديفيس، المتهم بالعنف الأسري، مما يجعل هذه الفرصة لا تُعوّض.

حصل المُلاكم الأميركي جيك بول (28 عاماً) على فرصته الضخمة، لخوض نزال ضد مُلاكم بريطاني في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ سيتم عرضه على منصة نتفليكس، بعدما أُلغيَ نزاله أمام مواطنه جيرفونتا ديفيس، الذي اتهمته السلطات المحلية بالعنف الأسري.

وذكرت شبكة إي إس بي إن الأميركية، الخميس، أن جيك بول دخل في مفاوضات مباشرة مع الملاكم البريطاني، أنطوني جوشوا، من أجل خوض نزال في ديسمبر المقبل، بعدما تماثل للشفاء من العملية الجراحية التي أجراها في مرفق يده، الأمر الذي جعله يغيب عن الحلبات عاماً كاملاً، وتحديداً منذ خسارته أمام دانيال دوبوا، في شهر سبتمبر/أيلول 2024.

وتابعت أن جيك بول متحمس للغاية في الحصول على موافقة أنطوني جوشوا، لأن المُلاكم الأميركي يعتبر خوض هذا النزال بمثابة فرصة ضخمة، للعب أمام أحد أفضل المُلاكمين في الوزن الثقيل، خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أن الأرباح المالية ستكون كبيرة، خاصة أن المواجهة ستقام تحت رعاية الشركات العملاقة في الولايات المتحدة الأميركية.

وختمت الشبكة تقريرها أن جيك بول يعلم جيداً أن لديه نزالاً في شهر ديسمبر المقبل، وفي انتظار موافقة أنطوني جوشوا عليه، لأن صاحب الـ28 عاماً يدرك أن هذه الفرصة لا يمكن تكرارها نهائياً، بعدما تعرض لضربة موجعة، بسبب القرار الصادر عن إحدى المحاكم بإلغاء نزاله ضد جيرفونتا ديفيس، المتهم بجريمة العنف الأسري ضد زوجته السابقة، كورتني روسيل.